TERMOLI. «Buongiorno, di che colore è la sua bolletta elettrica? E’ ancora in bianco e nero?» Una domanda a cui diversi utenti dell’energia a Termoli si sono sentiti rivolgere da alcuni ragazzi, donne e uomini, con giubbotti brandizzati. Chiaramente, anche in questo periodo di Covid, tutti sono più cauti a dare corda a chi bussa alla porta con quesiti che potrebbero apparire finanche stravaganti. In realtà, al di là di consigliare a tutti di stare in campana, parrebbero essere solo strategie di ingaggio di puro marketing e non ipotesi truffaldine. E’ quanto abbiamo rinvenuto in altri episodi analoghi accaduti in diverse zone d’Italia. Un residente nel trevigiano, la patria del Prosecco, ha spiegati alla stampa locale: «Non sono truffe, sono semplicemente ragazzi che lavorano per delle agenzie che hanno i mandati di Enel per vendere contratti. Il fatto del colore o bianco e nero è un modo "potabile" per sapere se il cliente è col servizio elettrico (e in tal caso si può passare a Enel energia) oppure già cliente di Enel energia (e quindi niente contratto)».