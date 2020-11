Criminalità nigeriana in Molise: a che punto siamo?

MOLISE. Periodicamente, nella 20esima regione, al secolo il Molise, vengono arrestati cittadini nigeriani presi con le mani nel sacco.

I vari episodi certificano una ramificazione in aumento di persone dèdite soprattutto al traffico di droga, operativi (come narrano le cronache) tra Termoli, Isernia e Campobasso.

Si ipotizza un notevole flusso di danaro generato da quest’attività. Qualcuno comincia a pensare che la chiacchierata associazione “Viking” stia cominciando ad allargarsi persino nella 20^ regione, conquistando le prime piazze con i suoi traffici illeciti.

In Piemonte gli investigatori hanno arrestato diecine di affiliati dèditi soprattutto allo spaccio nelle piazze, trattandosi di un ‘business’ che ripaga abbondantemente. Quello nigeriano è il gruppo etnico tristemente più potente lungo la Penisola, attesa la presenza in Italia – al 2018 – di 117mila persone. Sono 15 le Comunità numericamente più rilevanti in termini di presenza regolare sul territorio italiano. A queste si è aggiunta quella nigeriana, balzata al 15° posto per effetto dell’incremento degli ingressi dalla rotta del mar Mediterraneo centrale. Rilevante la quota femminile, pari al 39%. Complessivamente sono 1.496 i nigeriani in accoglienza, pari all' 8,1% del totale. La comunità risulta essere il primo Paese di provenienza delle minori non accompagnate in accoglienza.

L’agglomerato contava all’inizio 93.915 cittadini, pari al 2,5% del totale dei non comunitari in Italia. La loro età media è pari a 28 anni. Poco più di un terzo della manodopera si concentra nel settore del Servizi pubblici, sociali e alle persone (34%). Segue la quota di lavoratori operativa nei trasporti e nei servizi alle imprese con il 25%.

Nella Comunità è predominante la componente maschile dove gli uomini rappresentano il 57,7%. Il Nord Italia costituisce la prima mèta di destinazione, prescelta dal 59,9% dei cittadini. Il Veneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia ne accolgono rispettivamente il 17,6%, il 14,2% ed il 13,3%. La presenza nel Mezzogiorno, pari al 17,9%, superiore di quella rilevata tra i non comunitari (13,9%), ne concreta un tratto caratterizzante. I titolari di imprese individuali sono 13.047 (+7,3%), che si concentrano per il 76,7% nel settore del commercio. Con il 44,2% la comunità si posiziona al quarto posto per numero di imprese. Rilevante la presenza di queste ultime in Campania (15%). Con il 39,2% di titolari di un permesso di soggiorno non soggetto a rinnovo, la comunità è quella che fa registrare la quota più bassa di lungo-soggiornanti, a fronte di una media pari al 60,7%.

Tra i permessi a scadenza, le esigenze umanitarie e di asilo rappresentano la principale motivazione di stanziamento (60,8%) e di primo ingresso in Italia (83,4%). Quelli per motivi di lavoro (e familiari) incidono per il 14,5% e per il 20,1% rispettivamente. Scarsa la quota di partecipazione al mercato del lavoro con un tasso di occupazione complessivo del 41,2% (per la sola componente femminile è del 33%). Rilevante la quota di disoccupati con il 38,1% (+7,9%) e di inattivi, pari al 33,4% della forza lavoro.

Lentamente la Comunità nigeriana, in base ai dati del Ministero dell’Interno, ha raggiunto la cifra più alta mai registrata in un ventennio, oltre 123mila (in media 10mila ogni mese, il 47% in più rispetto all’anno precedente), collocando l’Italia in terza posizione nella classifica mondiale dei Paesi, per richieste di asilo, dopo Germania e Stati Uniti. La quota di titolari di permessi di soggiorno Ue risulta più bassa nelle Comunità nigeriana (39,2%), cinese (51%) e pakistana (51,3%).

Secondo il Direttore centrale della Polizia anticrimine “la mafia nigeriana, in Italia, vanta almeno un migliaio di affiliati”. Contro questa ennesima piaga si stanno ottenendo importanti risultati, anche in Molise. Dal 2019 ad oggi la PdS ha gestito operazioni che hanno permesso di associare alle carceri 300 membri del ‘clan’ con l’accusa di associazione mafiosa. Ed occorre essere bene attenti perché, quando si parli di mafia, quale che sia l’origine e la provenienza degli affiliati, occorre ricostruire ed aggredire i flussi finanziari per colpirne il patrimonio e l’organizzazione.

Claudio de Luca