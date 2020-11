TERMOLI. Appello alla donazione di sangue del gruppo Fratres di Termoli.

Il gruppo donatori di sangue Fratres di Termoli, in questo momento di emergenza dovuto allo stato emergenziale di pandemia, comunica che presso l'ospedale di Termoli gli operatori si trovano anche ad operare con le normali prestazioni.

Per questo motivo chiedono ai donatori, in particolare a quelli del Gruppo Fratres di Termoli, di dedicare un po' del loro tempo e di pazienza per donare il sangue o il plasma per coloro che ne hanno bisogno. Un invito a presentarsi quanto prima presso il Centro trasfusionale dell'ospedale di Termoli oppure chiamare allo 08757159238. Il presidente del gruppo Fratres, Gianluca D'Ippolito, ringrazia tutti per la sensibilità e la collaborazione.