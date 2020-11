TERMOLI. L’Italia estrae petrolio dal suo suolo dalla seconda metà dell’800 dello scorso secolo, ma solo negli ultimi decenni ha scoperto di avere nel proprio sottosuolo e al largo delle proprie coste interessanti giacimenti petroliferi in alcune regioni italiane del Nord Italia, ma soprattutto nel Sud Italia. Secondo una ricerca pubblicata nel 2010 dalla società italiana Siteb, nel sottosuolo della penisola giacerebbero circa 840 milioni di barili di greggio, a cui andrebbero aggiunti 400 probabili milioni di barili, per un valore in termini economici di decine di miliardi di euro. La regione con i giacimenti più ricchi è la Basilicata, ma il Molise, l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Lazio, la Sicilia e il Piemonte hanno presenze di greggio significative. Per quanto riguarda la ricaduta occupazionale di lungo periodo, la stessa ricerca stimava in 34 mila unità-anno il numero di addetti nel settore tra diretti e indiretti. Volendoci soffermare ai soli dati della Regione Molise, invece, da una più recente indagine di Legambiente risulta che sul piano nazionale l’estrazione regionale vale circa il 4%, ed è condotta da società petrolifere di piccola taglia al fianco di multinazionali italiane quotate in borsa del calibro di Eni ed Edison.

L’andamento in borsa del settore petrolifero italiano

Il settore petrolifero italiano, nel suo complesso, risente come in ogni altra regione del mondo del calo di consumo dei derivati del petrolio, una condizione che ha come conseguenza una svalutazione di gran parte delle società “gas & oil” presenti nell’indice Italy 40, che comprende le 40 principali imprese italiane per valore di mercato. Tra queste troviamo la già citata Eni, il cui titolo azionario mantiene una performance negativa del -10,86% su base mensile, a cui si aggiunge la prestazione negativa di Saipem che perde l’8,86%. Positiva invece Snam, che guadagna il +2,69% a un mese, grazie alla maggiore diversificazione degli asset. Nell’indice FTSE Italia Small Cap troviamo invece Gas Plus Italiana, altra società petrolifera impegnata nell’estrazione di petrolio in Molise, che ha al momento un rendimento in linea con le altre: -6,95% (a un mese).

Estrazione di petrolio e gas in Molise

Tornando al piano regionale, un'indagine Legambiente del 2017 riferiva che il Molise possiede 30 pozzi estrattivi e quattro piattaforme petrolifere in mare, per un'estrazione pari a 170 mila tonnellate nell’anno di rilevazione che hanno rappresentato il 4,1% della produzione nazionale, a cui vanno aggiunti 72,6 milioni di Smc di gas naturale che rappresentano l’1,3% della produzione e lo 0,3% del fabbisogno nazionale di quel periodo. Eni ed Edison, le due società proprietarie dei pozzi e delle piattaforme petrolifere, tra il 2010 e il 2017 hanno estratto 1,5 milioni di tonnellate di petrolio, e 558 milioni di Smc di gas naturale estratti in sinergia con Gas plus italiana.

Il “piccolo mondo” del petrolio italiano non ha la pretesa di competere con i big del settore internazionale, ma svolge un suo ruolo strategico nel garantire al paese una seppur minima autonomia energetica, in un settore sempre più sfidato da nuovi concorrenti emergenti o che via via vanno consolidandosi.