Dpcm di dicembre: comincia il confronto con il Governo sulle misure anti-Covid per Natale

ROMA. “Oggi comincia il confronto con il governo – spiega Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni - per valutare misure che da un lato rendano possibile di fare attività per le regioni che sono in zona gialla, ma dovremo cercare misure che evitino il tana libera tutti: per il periodo natalizio è necessario limitare gli spostamenti”.

“La linea delle Regioni uscira' da una riunione convocata oggi pomeriggio - conferma il presidente della regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti - in vista del confronto con il governo che iniziera' domani mattina. Le Regioni esprimono una posizione di gran buonsenso, come hanno fatto fino a oggi: nessuno vuole regioni che si aprano, gente che fa i trenini e che balla ai veglioni”.

“Semplicemente- aggiunge Toti - chiediamo al governo di tenere conto della situazione dei singoli territori e di darci regole per un Natale che non è un periodo normale: vale molto per i riti religiosi, socialmente per le famiglie che riuniscono, vale moltissimo economicamente”.

Per quanto riguarda il turismo invernale Toti evidenzia che si potrebbe applicare il 'modello a zone', spiegando che “il presidente della regione Piemonte Aberto Cirio propone lo skipass limitato a chi ha una seconda casa”.

In merito alle prossime riunioni istituzionali, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, afferma:”cercheremo di capire quali sono le proposte del governo, andremo li' con spirito collaborativo”. Mentre il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio chiede "interventi vigorosi" per evitare che la folla si riversi di nuovo nelle strade dello shopping per Natale e rivendica la decisione sulle scuole: "in Piemonte non stiamo tenendo le scuole chiuse, ma la seconda e terza media in didattica a distanza".

“Se da gennaio ci saranno le prime dosi di vaccino – dichiara Bonaccini - dovremmo arrivare alla prossima estate a vedere la luce in fondo al tunnel. Adesso dobbiamo evitare che a gennaio e febbraio si torni a quella situazione che abbiamo vissuto in questi mesi”.

Fonte Regioni.it