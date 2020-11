Privati accreditati e autorizzati dall'Asrem possono fare i test Covid

CAMPOBASSO. La struttura commissariale sulla sanità del Molise, composta dal commissario Angelo Giustini e dalla sub-commissaria Ida Grossi, ha deliberato l’apertura ai privati sulla esecuzione di test per la diagnosi di virus Sars-Cov-2 da parte delle Strutture Sanitarie Private Accreditate della regione Molise.

Una notizia anticipata dal Governatore Donato Toma nel corso del programma Conto alla Rovescia venerdì scorso su TeleRegione, ma la pubblicazione formale è avvenuta oggi.

— di procedere al riconoscimento dei laboratori privati - già in possesso di autorizzazione e di accreditamento istituzionale regionale, nel rispetto della normativa e della regolamentazione di riferimento, nell'esecuzione di test sierologici (tradizionali o rapidi) basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2; di test antigenici ("tampone rapido") che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus; con obblighi di immediata comunicazione all'Asrem, per l'attivazione della procedura di gestione dei casi positivi;

- di procedere al riconoscimento dei laboratori privati presso le Strutture Sanitarie Ospedaliere Private accreditate della Regione Molise - già in possesso di accreditamento istituzionale regionale per l’attività di laboratorio generale di base con settori specializzati anche in microbiologia e biologia molecolare, dotati di idonei sistemi per analisi immunometriche e virologiche, che dispongono di strumentazione validata e personale formato/qualificato per eseguire i protocolli per la diagnosi SARS-CoV-2 previsti dalle normative di biocontenimento indicate dall'Oms per evitare rischi di contaminazione degli operatori e dell'ambiente, tali da garantire lo svolgimento in sicurezza dei tamponi diagnostici per Sars-Cov-2 nell'ambito della propria organizzazione, previa valutazione positiva da parte del Laboratorio regionale di riferimento, secondo la procedura di cui al presente provvedimento, in affiancamento al laboratorio pubblico già individuato per tale attività nell’ambito dei controlli di sanità pubblica dell’epidemia - nell'esecuzione, oltre ai test sierologici e ai test antigenici, dei test molecolari secondo i protocolli indicati dall'Oms per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con metodica rRT-PCR su tampone oro-rino-faringeo;

-di estendere esclusivamente alle Strutture Sanitarie Ospedaliere Private accreditate della Regione Molise - previa valutazione positiva da parte del Laboratorio regionale di riferimento, secondo la procedura di cui al presente provvedimento — l'esecuzione (prelievo e processo) dei test molecolari per la diagnosi di virus Sars-Cov-2, ai sensi della normativa vigente, unicamente ai pazienti nell'ambito della propria organizzazione ovvero ai pazienti eventualmente inviati direttamente dalla Direzione Sanitaria dell’Asrem, al fine di evitare di allungare i tempi di prelievo e di risposta del risultato, essenziali per le successive indagini cliniche e per azioni di sanità pubblica;

- di stabilire che l'esecuzione dei test molecolari per Ia diagnosi di virus Sars-Cov-2 da parte delle Strutture Sanitarie Ospedaliere Private della Regione Molise, ai sensi della normativa vigente, avvenga:

- con riferimento alle prestazioni erogate ai propri pazienti in ragione dell'accreditamento istituzionale, con remunerazione entro i limiti di spesa annualmente fissati;

-con riferimento alle prestazioni erogate ai pazienti eventualmente inviati direttamente dalla Direzione Sanitaria dell'Asrem, con distinta remunerazione da determinarsi con successivo apposito accordo;

-di stabilire, al fine di consentire alle Strutture Sanitarie Ospedaliere Private della Regione Molise dotate di laboratori accreditati che abbiano interesse all'esecuzione dell'analisi per la diagnosi del virus SARS¬CoV-2 con metodica rRT-PCR su tampone oro-rino-faringeo, in possesso in possesso del requisiti prescritti, di stabilire la seguente procedura:

1.la Struttura/Laboratorio privato accreditato inoltra richiesta di autorizzazione alla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise;

2.la richiesta della Struttura/Laboratorio privato accreditato viene successivamente inoltrata dalla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise all' Azienda Sanitaria Regionale del Molise — A.S.Re.M. per l'attivazione della procedura di valutazione della capacita diagnostica da parte del Laboratorio di Riferimento Regionale del Presidio Ospedaliero "Cardarelli":

-il laboratorio validante invia al laboratorio richiedente 15 campioni biologici (5 positivi e 10 negativi);

-il laboratorio richiedente effettua le analisi e invia i relativi referti al laboratorio validante;

-il laboratorio validante, seguendo ii percorso analitico di riscontro dei risultati di diagnosi previsti dal Ministero della Salute di concerto con l'Istituto Superiore di Sanita, verifica che ci sia coincidenza di esito;

3.il Laboratorio di Riferimento Regionale del Presidio Ospedaliero "Cardarelli" comunica alla Direzione Generale per Ia Salute della Regione Molise e alla Struttura-Laboratorio privato l'esito della valutazione;

4.all'esito della valutazione, la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise redige e pubblica l'elenco delle Strutture/Laboratori privati che possono effettuare la ricerca del virus SARS-CoV-2 con metodica rRT-PCR su tampone oro-rino-faringeo;

5.la Struttura/Laboratorio privato accreditato che effettuerà l’attività di ricerca del virus SARS¬CoV-2 con metodica rRT-PCR su tampone oro/rino-faringeo, dovrà attenersi alle previsioni normative e regolamentari in materia, nonché alle disposizioni appositamente fornite dal Laboratorio di Riferimento Regionale del Presidio Ospedaliero "Cardarelli";

6.il Laboratorio privato accreditato potrà effettuare il test molecolare su tampone oro-rino-faringeo previo consenso informato e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali nonché secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale;

7.la Struttura/Laboratorio privato accreditato dovrà rispettare gli obblighi di immediate comunicazione per l'attivazione della procedura di gestione dei casi positivi e dovrà comunque comunicare l'esito di tutti i test, sia positivi che negativi, - Azienda Sanitaria Regionale del Molise;

-di stabilire, in coerenza con le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 30 ottobre 2020, che lo svolgimento dei test antigenici avvenga da parte dell'Asrem, nell'ambito dell'attività di sanita pubblica, tra l'altro, per la seguente casistica:

-Soggetto pauci-sintomatico in assenza di link epidemiologico; Contatto stretto di caso confermato (incluso in ambiente scolastico o lavorativo) the e asintomatico senza conviventi che siano fragili o non collaboranti; Soggetto asintomatico proveniente da paese a rischio come da DPCM;

-Screening di comunità (ricerca di persone con infezione in atto in un gruppo esteso di persone) per motivi di sanita pubblica;

-di stabilire che, oltre i soggetti rientranti nell'ambito delle attività di protezione civile (Protezione Civile Nazionale, Protezione Civile Regionale, Croce Rossa Italiana...), l'esecuzione dei test antigenici (tampone rapido) da parte dei laboratori privati - già in possesso di autorizzazione e o accreditamento istituzionale regionale, ai sensi della normativa vigente, avvenga, su indicazione del medico curante, con oneri a carico dell'utente, in riferimento al soggetto asintomatico che effettua il test su base volontaria, per motivi di lavoro o di viaggio, o per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica ricadenti nei casi precedenti con obbligo di immediata comunicazione all'Asrem, per l'attivazione della procedura di gestione dei casi positivi;

-di confermare in capo all'Asrem il coordinamento di ogni attività, anche attraverso il Laboratorio di Riferimento Regionale del Presidio Ospedaliero "Cardarelli'', in ambito regionale, in ordine al sistema di accertamento diagnostico, ricerca, monitoraggio e sorveglianza della diffusione del SARS-CoV-2 nella popolazione, e di indirizzo delle strategia di tracciatura dei casi basate sull'estensione dei tamponi al fine di individuare i soggetti positivi e provvedere a relativo trattamento;

-di affidare al Laboratorio di Riferimento Regionale del Presidio Ospedaliero "Cardarelli" il coordinamento dei laboratori privati autorizzati nonchè l'effettuazione di eventuali sessioni informative al fine di uniformare le procedure di prelievo e di refertazione;

di stabilire che le presenti disposizioni, a carattere transitorio, potranno essere rivalutate in relazione all'evoluzione degli scenari epidemiologici ovvero fino all'adozione di successivi provvedimenti.