«Ciao Augusto!», docenti e preside Niro ricordano il collega morto prematuramente

TERMOLI. «Ciao Augusto!» Così le colleghe Rosanna, Elena, Anna, Rosa e Annapaola, verso il collega morto a soli 52 anni. «Con la mente torneremo spesso al tuo modo di essere docente, propositivo, attento e innovativo che riusciva sempre a coinvolgere i propri alunni con entusiasmo e professionalità. Con il cuore continueremo a incrociarci per gli spazi comuni della nostra scuola e a vederti camminare con passo spedito verso la palestra dispensando saluti discreti e sorrisi sinceri. Ti sentiremo sempre accanto a noi, a sostenerci e a darci coraggio mentre svolgiamo quello che anche tu consideravi il lavoro più bello e più stimolante. Sarai sempre con noi! Rosanna, Elena, Anna, Rosa e Annapaola».

Sul portale dell'istituto scolastico Alfano da Termoli il messaggio della preside, Concetta Rita Niro: «Oggi è venuto a mancare all’affetto dei suoi familiari e di tutta la comunità scolastica la cara esistenza del prof. Augusto Piserchia. La dirigente, gli insegnanti, gli studenti, il personale dell’Istituto Alfano si uniscono al dolore della famiglia e ricordano con affetto l’amico e l’educatore affettuoso e discreto che, con la sua capacità di intercettare i sentimenti ed i bisogni dei giovani, è stato esempio per tutti. Il suo contributo in questi anni di proficua collaborazione è stato determinante soprattutto per l’avvio del nostro Liceo Sportivo. Vogliamo ricordarlo come appare in queste fotografie, dopo i tanti traguardi raggiunti insieme ai suoi ragazzi, sempre pronto a spendersi per loro guidandoli nella conoscenza e nella pratica delle discipline sportive, maestro di sport e di vita».