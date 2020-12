Apple e rallentamento dei dispositivi: multa fissata a 113 milioni

TERMOLI. La società Apple dovrà pagare 113 milioni di dollari per aver eseguito un rallentamento dei dispositivi più vecchi volontariamente durante gli aggiornamenti al fine di preservare le batterie.

I rallentamenti sono stati riscontrati a partire dal 2017, quando gli ignari utenti pensavo che il calo di prestazioni fosse dovuto semplicemente a un tentativo malevole di incentivare l’acquisto dei dispositivi nuovi più costosi. Le accuse sono state pesantissime fin da subito, tanto che l’amministratore delegato Tim Cook è dovuto intervenire personalmente spiegando le ragioni dei rallentamenti e riconoscendo di non aver utilizzato sufficiente chiarezza al momento del rilascio degli aggiornamenti.

Per anni gli utenti si sono trovati a scegliere se aggiornare il sistema operativo e vedere quel leggero, ma rilevabile, rallentamento del proprio dispositivo o tenere il sistema vecchio, rinunciando alle nuovi funzioni. È probabile che migliaia di persone abbiano rinunciato a usare funzioni come Applepay nei casinò, supermercati, negozi o store online oppure le opzioni di luminosità dello schermo avanzate come night shift e true tone, proprio perché impaurite che un aggiornamento avrebbero reso il telefono meno performante.

Queste paure non sono più una leggenda, ma un dato di fatto che è stato dimostrato e per cui Apple è costretta a pagare e risarcire, oltre che promettere maggiore trasparenza in futuro. La causa è stata portata avanti da diversi stati degli USA, primi fra tutti Arizona, Arkansas e Indiana. Proprio il procuratore dell’Arizona ha affermato di essere in prima linea per impedire alle grandi aziende tecnologiche di manipolare i consumatori e che sia necessario imporre delle misure rigide nel caso in cui non venga rivelata tutta la verità su prodotti e servizi.

In totale sono 34 gli stati che hanno partecipato alla causa, obbligando Apple ha rendere le cose più chiare, ancora prima di essere dichiarata colpevole. Di fatto, quando nel 2017 è stato evidenziato questo rallentamento, Apple non ha negato che la pratica fosse necessaria per preservare le prestazioni della batteria. A supporto della propria tesi, poco dopo, la società di Cupertino introdusse anche un’interfaccia di monitoraggio dell’utilizzo della batteria più approfondita accessibile direttamente dalle impostazioni del telefono.

Perché Apple deve pagare una multa per il rallentamento?

Il fatto che la società della mela morsicata abbia ammesso di rallentare i dispositivi per evitare che venissero danneggiati dal nuovo aggiornamento non ha soddisfatto gli avvocati che hanno portato avanti la causa. Secondo l’accusa, infatti, Apple avrebbe obbligato gli utenti a pensare che l’unico modo per evitare la riduzione delle prestazioni fosse acquistare un modello nuovo. Questa è considerata una pratica ingannevole che indirettamente ha portato ad un aumento esponenziale delle vendite.

Tre anni dopo le prime accuse, finalmente è stata definita la sanzione giusta. Inizialmente, era stata proposta una multa di 500 milioni di dollari, con anche un rimborso di 25 dollari ad alcuni acquirenti di iPhone selezionati secondo dei criteri. Dopo una serie di negoziazioni, la sanzione è scesa a 113 milioni, una cifra irrisoria per un’azienda miliardaria, che tuttavia assicura che sia Apple che le altre aziende tecnologiche mantengano maggiore trasparenza per evitare di incorrere in sanzioni simili future.

Oltre al pagamento della multa, Apple dovrà anche spiegare esplicitamente sul sito web e sugli iPhone stessi ciò che succede alla batteria in caso di aggiornamento. Apple già offre agli utenti la possibilità di evitare il rallentamento, attivando la funzione tramite le impostazioni del telefono, tuttavia, è tenuta comunque a fornire maggiore trasparenza.

Ricapitolando, questa multa per Apple evidenzia come la questione della trasparenza verso i consumatori sia un problema preso in considerazione sempre più seriamente e sicuramente altre società valuteranno attentamente prima di adottare delle pratiche simili.