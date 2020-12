«Aumentare il controllo sulla catena di contatti, il tampone tempestivo è decisivo»

TERMOLI. Sul tracciamento Covid ci sono ancora questioni aperte. A livello nazionale sembrerebbe essere calato il livello di attenzione sui cosiddetti asintomatici, speriamo di sbagliarci, ma c’è chi, scottatao sulla propria pelle dalla perdita di congiunti, tiene alta l’attenzione.

«Mentre sono monitorati i contagi in Molise quotidianamente, un episodio che riguarda le scuole fa pensare.

Reduce dalla perdita di un parente privo di patologie di soli 76 anni per Covid (non in Molise) la mia battaglia come cittadina mi spinge a lottare per il bene comune ed a segnale dubbi e perplessità sulla mala sanità.

In data 26 novembre, giovedì scorso, presso il liceo artistico di via Corsica, viene riscontrata la positività di una ragazza.

Come si conviene, compagni di classe con rispettive famiglie si sono messe in quarantena fiduciaria in attesa di tamponi da parte dell’Asrem di Termoli.

Sappiamo da dichiarazioni comprovate da foto e articoli che la fila per i tamponi è inesauribile dovuta come già segnalato dalla presenza di pazienti privi della prenotazione del medico di base.

Ciò toglie priorità a chi è in coda da settimane» - è quanto sostiene una delle residenti che più di ogni altra ha messo faccia e firma sui rischi della pandemia e anche delle condotte poco rispettose delle norme anti-contagio, Rosaria Verini.

«Tornando al liceo, non sono solo i ragazzi venuti a contatto con la compagna positiva ad essere in quarantena ma le intere famiglie!

Un amico mi ha inviato la risposta ufficiale della struttura sanitaria locale che riporto in calce.

Risposta Asrem alla scuola: "in merito alla segnalazione di caso positivo si consiglia di proseguire l'attività a distanza per 14 giorni. Qualora tra i contatti ci fossero soggetti fragili o comparsa di sintomatologia suscettibile, si prega di segnalarlo così da programmare l'effettuazione di tamponi naso-faringei"

La mia domanda è: i familiari ossia genitori, nonni, fratelli conviventi rinunciano al lavoro in attesa di sviluppi sintomi?

Basterebbe un tampone per tranquillizzare studenti e famiglie garantendo il prosieguo delle attività lavorative e scolastiche.

Mi rivolgo pertanto alle autorità competenti per prendere in considerazione il da farsi, poiché non esistono categorie privilegiate e altre meno».