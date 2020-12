Pensioni, vocazioni e coesione sociale: lo specchio del Molise

MOLISE. Tra le principali componenti dei fattori di successo di un sistema economico locale si potrebbero enumerare: i significativi livelli di industrializzazione; il dinamismo dell’imprenditoria indigena; la coesione sociale; la prevalenza di imprese almeno di modeste dimensioni; la presenza di una rete equilibrata di piccoli, e medi, centri urbani. Quante, e quali, di tali componenti potrebbero essere attribuite al Molise sarebbe veramente cosa ardua da individuare, dal momento che la 20^ regione, fatte le debite eccezioni, sembrerebbe prevalere sulle consorelle esclusivamente per ben altre “vocazioni”. In materia di redditi pensionistici, ad esempio, per ogni 100 corregionali con più di 55 anni di età, la terra di Cuoco vanta oltre 40 fruitori di assegni di vecchiaia, o di anzianità, seppure sia vero che i beneficiari, con gli importi più alti, si trovino piuttosto in Lombardia che da noi.

In pratica il Molise conta circa 100mila pensioni erogate dall’Inps; ma queste a fronte di quelle di invalidità (di cui beneficia oltre il 10% delle popolazioni delle province di Campobasso e di Isernia), rappresentano un dato sensibile di gran lunga inferiore. Certe statistiche non debbono sorprendere: si consideri che la distribuzione pensionistica regionale si limita a rispecchiare quella demografica. Nella sostanza, se è vero che il 50% degli assegni Inps rimane concentrato al Nord, ciò è spiegabile con il fatto che la maggior parte della popolazione italiana si concentra specialmente nel Settentrione d’Italia.

Di contro rappresenta un’anomalia (ed illustrerebbe congruamente certe “vocazioni” molisane) il dato riguardante la distribuzione territoriale delle pensioni di invalidità, posto che, quasi una su due risulta assegnata al Meridione. La situazione rappresenta gli esiti di una certa politica con cui, alla carenza di posti di lavoro, si è supplito con erogazioni pensionistiche a vita.

L’unica reale “vocazione” indigena costituitasi sul territorio fu quella insediatasi nell’Isernino, con i prodotti manifatturieri collegati al cosiddetto made in Italy. Ne risultò uno sviluppo monco, con una identità che non trovò fondamento nei presupposti basilari che si indicavano in apertura, ma che pure lasciò capire l’importanza che avrebbe potuto avere la flessibilità produttiva, quale strumento per la riduzione dei costi, e la dimensione fondante del piccolo (in Molise ben presente), vista la struttura ragionale fatta di comunità minime, di mini- imprese e di piccoli bacini di sviluppo. Quel modello denotò – nei fatti – un innalzamento non trascurabile della soglia competitiva. In detto archetipo, innovazione, adeguate infrastrutture, disponibilità di risorse finanziarie e qualità rappresentarono gli elementi in grado di coniugare le peculiarità dell’economia del tempo con il rafforzamento del giovane, e debole, sistema produttivo molisano.

Ne parlò in questi termini Giuseppe De Rita, secondo cui i localismi vincenti di allora non furono gli stessi degli anni precedenti. La loro forza dipendeva dalla coesione sociale, la sola componente in grado di abbassare i conflitti e di aumentare la cooperazione. In una logica così integrata, si individuarono i 5 settori più importanti, capaci di configurare nuova prospettive di sviluppo. Nel dettaglio: logistica ed infrastrutture, turismo integrato, servizi alle imprese, alta formazione e ricerca avanzata, telecomunicazioni. Perciò, oggi, un Esecutivo regionale che si rispetti dovrebbe avere in conto che innovazione e valorizzazione delle risorse umane sono gli aspetti centrali di tale processo, tanto da essere considerati interdipendenti. Tutto questo, a differenza di quanto si è verificato (e tuttora avviene) in Molise, dove, se è pur vero che il capitale umano non è stato mai formato (a causa di una politica di formazione professionale clientelare), è anche giusto dire che, seppure si fosse provveduto a formarlo debitamente, vi sarebbe stata scarsa capacità di assorbimento di dette risorse da parte dell’asfittico tessuto produttivo locale che ha perso anche ciò che, in antico, aveva.

Claudio de Luca