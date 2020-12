Vittima del Covid, lutto cittadino per i funerali dell'ex sindaco di Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Lutto cittadino, oggi, a Guardialfiera, in occasione dei funerali dell’ex sindaco Antonio Antenucci, ucciso dal Covid e deceduto nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale Cardarelli del capoluogo, nel reparto di Malattie infettive.

«Abbiamo ritenuto opportuno proclamare il lutto cittadino per la perdita dell’ex Sindaco e segretario comunale di Guardialfiera, Antonio Antenucci, in segno di riconoscenza per l’impegno istituzionale da sempre svolto in favore della collettività guardiese.

L'amministrazione comunale intende manifestare insieme a tutta la comunità di Guardialfiera il cordoglio alla famiglia per la perdita subita in segno di riconoscimento anche dell'impegno istituzionale da sempre svolto dal dottor Antenucci in favore della collettività di Guardialfiera, un uomo di cultura e di grandi valori,impegno, lealtà e onestà che lo hanno sempre contraddistinto sia nella sua azione politica che personale, e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ne ha apprezzato le doti.

Per questo si proclama il lutto cittadino, con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici. L'amministrazione invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune».