SAN GIULIANO DI PUGLIA. E’ stato l’ultimo angelo a salire in cielo: un pensiero per ricordare la morte del piccolo Umberto Visconti. A San Giuliano di Puglia ricorre oggi, 2 dicembre, l’anniversario della morte di Umberto Visconti, uno dei 27 alunni rimasti vittime insieme alla maestra Carmela Ciniglio nel crollo della scuola "Jovine" avvenuto il 31 ottobre del 2002.Il piccolo, estratto ancora vivo dalle macerie dell’edificio, morì dopo un mese di sofferenze all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Anche quest’anno i genitori Massimo e Celestina, il fratello Guido e la sorella Ginevra hanno voluto ricordarlo con affetto e in preghiera... ci accompagni e ci guidi dal Cielo.