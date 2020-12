Vincenzo Musacchio interviene all’incontro sulle mafie transnazionali alla Luiss di Roma.

TERMOLI. Il 27 novembre presso la Luiss di Roma si è tenuto un incontro di altissimo livello sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale dal titolo: “Diritto internazionale e cooperazione giudiziaria nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale”. Dopo il saluto di Maurizio Bellacosa, docente di diritto penale presso la Luiss di Roma che aperto il dibattito, è intervenuto Roberto Virzo, docente di diritto internazionale presso la Luiss di Roma che ha analizzato alcuni punti della Convenzione di Palermo soffermandosi sull’importanza della cooperazione internazionale tra gli Stati nella lotta alle mafie. Poi è stato il turno di Vincenzo Musacchio, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies di Newark e ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra che ha affrontato il tema dei rapporti tra globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale, soffermandosi sull’importanza degli strumenti preventivi e repressivi con efficacia europea e internazionale, sostenendo l’importanza della confisca dei beni mafiosi, la modernizzazione dell’art. 416 bis e la sua estensione perlomeno in ambito europeo.

E’ stata poi la volta di Angelo Spirito, presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione che ha analizzato la decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata in ambito europeo, soffermandosi sulla sua esperienza di magistrato che si è occupato anche della camorra cutoliana. Ha chiuso i lavori, l’ottimo intervento di Antonio Balsamo, magistrato presso le Nazioni Unite (Onu), il quale ha rilevato il grande lavoro fatto dall’Italia ricordando quanto sia stata importante la figura di Giovanni Falcone in ambito internazionale. Tantissime le domande rivolte a Vincenzo Musacchio il quale ha raccontato agli studenti di Antonino Caponnetto suo amico personale e di Giuliano Vassalli suo maestro e tra i primi a parlare dei pericoli della globalizzazione proprio nella lotta al crimine organizzato transnazionale. Gli atti dell’incontro saranno inviati al Segretariato Generale delle Nazioni Unite e acquisiti dal gruppo internazionale di studi presso l’Onu che si occupa proprio di criminalità organizzata. Per il nostro conterraneo Vincenzo Musacchio un nuovo riconoscimento al suo lavoro di studio e di ricerca sulle strategie di lotta al crimine organizzato.