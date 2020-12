TERMOLI. Terzo giorno di scuola dopo una pausa significativa di carattere precauzionale, quella decisa due settimane fa dall’amministrazione comunale di Termoli a causa dei contagi rinvenuti in ambiente didattico nell’età dell’obbligo.

Ma come è andata la ripresa dopo la sessione a distanza per i bimbi e gli adolescenti delle medie?

Abbiamo interpellato la dirigente scolastica Luana Occhionero, a capo dell’istituto comprensivo Difesa Grande.

«Finalmente siamo tornati in presenza, è andato tutto bene, docenti e bambini emozionati. Questi corridoi sono tornati a essere rumorosi... Il silenzio a scuola è davvero triste».

Sondando l’umore in giro per la città, ci sono famiglie, anche per esigenze di carattere lavorativo, che hanno benedetto la decisione di revocare la sospensione della didattica in presenza, ma restano anche dei nuclei che vivono questa fase con preoccupazione, trasmettendola anche ai figli.

Occorre la giusta dose di cautela, sempre nel rispetto massimo delle norme anti-contagio, non solo nell’approccio e nella frequentazione scolastica, ma anche nelle mura domestiche e nel modus vivendi.