TERMOLI. Vandali in servizio anche nel coprifuoco a Termoli, se la prendono con gli alberelli di Natale in centro.

Non dovrebbero accadere, poiché il decoro urbano e la civiltà piacerebbe che fossero insite dentro di noi quanto a rispetto e volontà di contribuire a un domani migliore e a una società più vivibile.

Tuttavia, ci viene lo sconforto a pensare che simili frasi siano ormai scolpite solo come esercizio di stile e non come aderenza alla realtà.

Non potrebbero nemmeno accadere, ribadiamo noi, visto che nottetempo fino a revoca delle misure di contenimento anti-Covid, nessuno potrebbe gironzolare senza meta, dalle 22 alle 5.

Insomma, ma cosa è accaduto?

Nella notte scorsa diversi alberi di Natale posizionati ieri mattina sono stati vandalizzati con le cime dei rami spezzati e capovolti a terra, «gli alberi dovrebbero essere addobbati mi auguro che ci sia attenzione da parte di tutti e che si denunci che farà atti vandalici», il commento del sindaco Francesco Roberti.