TERMOLI. Strada chiusa in via Aubry a Termoli dopo la voragine che si è aperta sul lato destra della strada in direzione via Carlo del Croix e via del Porto. Sul posto gli operai dell'Ufficio tecnico del Comune adriatico e la Polizia municipale.

Per permettere la riparazione senza rischi del manto stradale che ha ceduto di schianto, sicuramente per infiltrazione di acqua nel terreno sottostante, chiuso l'intero tratto di strada che collega il Secondo corso al porto. Chi si trova nel piazzale dello scalo marittimo dovrà risalire da viale Marinai d'Italia, anche per chi scende da via Carlo del Croix dirazione obbligatorio a scendere verso il porto, mentre da via Aubry si potrà andare solo in via Roma.

A segnalare il cedimento un camion della ditta Cianciosi, che ci è passato sopra e stava per finirci dentro con le ruote.