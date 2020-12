Giustini non rimane fermo, chiede al Nas di indagare sull'emergenza Covid in Molise

CAMPOBASSO. Contromossa o prima mossa, quella del commissario ad acta Angelo Giustini, che nel pendolo del contrappeso di poteri tra Regione, Asrem e struttura commissariale, chiede ai Carabinieri del Nas di indagare sulla gestione dell'emergenza Covid nel Molise.

Lo fa con una nota indirizzata anche al Ministero della Salute, oltre che ai diretti interessati sul territorio. Una iniziativa che si basa, primus inter pares, sulla documentazione addotta dal sindaco di Campobasso Gravina.

«Al fine di poter procedere a un accurato controllo e monitoraggio, nell'erogazione e nella funzionalità dei servizi sanitari pubblici, erogati dalle strutture sanitarie presenti nella Regione Molise, in qualità di commissario ad acta per il piano di rientro della Regione Molise, chiede al comando del Nas di poter procedere, nell'ambito delle propie competenze, a un accurato e approfondito controllo nelle strutture sanitarie pubbliche, come rappresentato nell'allegata nota del sindaco di Campobasso.

In particolare, viste le problematiche evidenziate dagli organi di stampa regionali, nonché di vari sindaci che lamentano gravi criticità nella gestione dell'emergenza sanotaria, si chiede di intraprendere una possibile collaborazione istituzionale, al fine di verificare se pressi i vari Presidi ospedalieri e presso le strutture sanitarie territoriali, vengano garantiti i servizi sanitari essenziali, sia a tutela dei pazienti affetti da Covid che pazienti non Covid, individuando se possibile, i percorsi dedicati ed i protocolli adottati e applicati nella gestione sanitaria pubblica. Si ringrazia della fattiva collaborazione istituzionale e si resta in attesa di un riscontro orientato alla tutela della salute pubblica.