I commercianti molisani ricordano a Toma di mantenere gli impegni assunti all'Off day

TERMOLI. Sono trascorsi ormai oltre quindici giorni da quel lunedì in cui il commercio molisano ha spento le luci in segno di protesta, l'Off-day, che abbiamo documentato sia in diretta da Termoli che con contributi dalla manifestazione regionale di Campobasso.

Ebbene, il Comitato commercianti molisani, facendo seguito alle richieste formulate in occasione dell’incontro concesso dal presidente Donato Toma alla nostra delegazione in data 16 novembre 2020, richiede aggiornamenti sui provvedimenti allo studio per il sostegno alla categoria.

"Pur essendo ben consapevole della difficile situazione generale causata dalla pandemia da Covid-19 e delle innumerevoli e gravi problematiche di carattere epidemiologico, il Comitato commercianti molisani richiede nuovamente che si provveda quanto prima alla:

1. liquidazione delle risorse stanziate con i precedenti Bandi;

2. emanazione di un nuovo Bando che tenga conto delle problematiche contingenti (perdita di fatturato e costi fissi inderogabili quali fitti, bollette, spese per il personale).

Attendiamo fiduciosi",