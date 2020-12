Conosciuto anche in Molise, si è spento a San Giovanni Rotondo Padre Cipriano de Meo

SERRACAPRIOLA. Il Comune di Serracapriola annuncia con grande dolore che questa mattina presto il carissimo Padre Cipriano de Meo si è spento a San Giovanni Rotondo.

«L' Amministrazione Comunale e la comunità serrana tutta partecipano al cordoglio per la sua perdita e sono vicine alla famiglia e a tutta la comunità dei Frati Cappuccini. Il suo carisma e le opere compiute nella sua vita terrena resteranno sempre impressi nella nostra memoria come grande esempio di coerenza e profonda spiritualità.

Era un bravissimo e serio esorcista ed era molto conosciuto anche negli ambienti del basso Molise.

L'annuncio ufficiale della scomparsa di Padre Cipriano.

Stamane a San Giovanni Rotondo, nella Infermeria Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, all'età di 96 anni, è tornato alla casa del Padre fra Cipriano De Meo, da Serracapriola. La tristezza per la perdita di una persona cara, per noi Cristiani è sempre accompagnata dalla gratitudine al Signore per averci donato un Uomo, un Cristiano, un Amico, un Frate, un Confratello, un Sacerdote, un Insegnante, un Ministro della Misericordia di Dio nella direzione spirituale, e nel ministero di esorcista. Da ricordare è l'impegno profuso come Vicepostulatore, nella Causa di un Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Padre Matteo d'Agnone. Ora Padre Cipriano riposa in pace e come nella Pericope Evangelica di Matteo anche a lui sarà detto: Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore ( Mt 25,21). SI RENDE NOTO CHE: I funerali saranno celebrati domani 4 dicembre alle ore 11:30 nella chiesa di S. Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo e TRASMESSA IN DIRETTA sul Canale Padre Pio Tv. Visto il particolare periodo che stiamo vivendo l'ingresso alla Chiesa del Santuario sarà riservato solo e soltanto ai parenti più stretti. Il Signore vi dia pace.