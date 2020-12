TERMOLI. Puntata frizzante come al solito quella di “Io scelgo Termoli”, che ieri sera su Termolionline ha inaugurato il ciclo dicembrino, che andrà avanti sino al 23 dicembre ogni mercoledì.

Dalle 19, nel format ideato dall'editore Nicola Montuori, finalizzato a dare una vetrina- rigorosamente gratis - alle attività economiche e commerciali della nostra città in questo periodo così particolare, sono stati ospiti cinque esercenti e operatori, di svariati campi, per 4 diverse realtà che stanno affrontando sacrifici quotidiani per traghettare la linfa vitale del territorio verso un domani migliore.

Io scelgo Termoli punta a sostenere chi investe in artigianato, commercio, turismo e impresa, garantendo sia occupazione che linfa vitale al territorio.

Nell’incontro in live streaming di ieri il programma ha spaziato tra leccornie come quelle di Lucrezia Isonni (Fornacalia Bakery) al talento creativo di Pasquy Altieri (Atelier Blusahel) per proseguire con Patrizia Di Dodo (Cucine Lube), nel campo dell’arredamento e infine Samuele Sticca per Confidi Rating, dove poter acquisire info utili per accedere a prestiti e credito con condizioni soddisfacenti.

Rivediamo insieme l’edizione di ieri sera.

Se hai un'attività commerciale o di servizi a Termoli e vuoi essere ospite ad una delle prossime puntate, scrivi a commerciale@termolionline.it o contattaci al N. 348-3843811