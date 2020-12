«La sede universitaria di Termoli non è chiusa, al lavoro per rimodellare la nostra offerta»

TERMOLI. Come ribadito del Rettore, Prof. Luca Brunese, anche in occasione di alcune interviste rilasciate nei giorni scorsi, la sede universitaria di Termoli non è chiusa, "tant'è - ha sottolineato il Rettore Brunese - che il prossimo 17 dicembre, nell'Aula Adriatico si terrà le seduta di laurea, durante la quale, 4 laureandi di scienze turistiche discuteranno le loro tesi che, come indicato dal Senato accademico, saranno assolutamente in presenza. Quindi, non solo non chiude la sede di Termoli, ma non chiuderà.

Stiamo pensando - ha aggiunto il Prof. Brunese - ad una serie di prospettive future e importanti, messe in programma già a partire da quest'anno con l'istituzione, proprio presso la sede di Termoli, del nuovo corso di laurea in Scienze e culture del cibo, poi la situazione emergenziale ne ha, certamente, limitato lo sviluppo, combinandosi alla tante difficoltà e criticità che hanno caratterizzato questi mesi.

Stiamo, in ogni caso, pensando a rimodellare la nostra offerta e per questo abbiamo creato anche un gruppo interno di lavoro che sta elaborando tutta una serie di iniziative per la sede di Termoli, e, ovviamente, siamo pronti a sederci attorno ad un tavolo congiunto con le Istituzioni, il mondo produttivo, del lavoro e socio-economico, per stabilire come allargare il ventaglio delle proposte formative da mettere a disposizione dei nostri studenti e che potranno trovare anche presso il polo didattico di Termoli".