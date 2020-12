TERMOLI. Nessuna polemica, ma solo la volontà di rimettere la palla a centrocampo, ripristinando quella che a dire degli autori, è stata la vera storia della lotta per la tutela dell’ambiente nel basso Molise.

In una intervista video, con Pasquale Sisto, che ha scritto un pamphlet, emerge la convinzione ancora radicata che lo sviluppo passa per altre vie, non quelle scelte da chi pensava a nucleare, chimiche, turbogas etc.

Per fortuna, la centrale atomica mai fu costruita in Molise e allora Pasquale Sisto, che dopo una lunga esperienza nella Fillea-Cgil, ora è segretario di Rifondazione comunista, vuole riaffermare l’origine del movimentismo di fine anni Settanta.

Nella pubblicazione “Lotta contro il Nucleare e industrie Chimiche degli anni 70 – Verità sulle lotte e vertenze ambientali” troviamo pagine della nostra storia, un progetto editoriale a cui hanno collaborato il docente in pensione Arcangelo Pretore, l’ex consigliere regionale del Prc Italo Di Sabato e Luigino Vitulli, tra i fondatori del comitato civico termolese e della Città dei cittadini.

Una ventina di pagine da leggere tutto d’un fiato.

La molla scatenante di questo racconto per fatti e atti è stata la pubblicazione di un libro che narra proprio la protesta contro l’ipotesi di centrale nucleare a Campomarino. Ma Sisto vuole anche collegarsi alla attualità, come l’emergenza tumorale e al dibattito sulla sanità pubblica, che lo vede comunque in prima fila.

«Nel libriccino si parla anche delle industrie chimiche a più alto rischio esistenti in base alla direttiva Seveso. Sul registro dei tumori mai istituito nonostante Rifondazione Comunista nel 2000 con l'allora nostro assessore finanziò il progetto con un primo investimento di 90 milioni di vecchie lire progetto poi bloccato».

Per Sisto i problemi sanitari che ci portiamo avanti da allora sono aggravati dalla pandemia di Sars-Cov2 anche perché si tralasciano gli altri malati per effetto del Covid-19.