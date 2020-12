Messa di Natale: «Perché questo scambio tra Dio e gli uomini si compia non c’è orario!»

TERMOLI. Quanto dibattito attorno alla Messa di Natale e gli orari imposti dalle restrizioni sull'emergenza Covid, quasi un affare di Stato. Ma come ha sviscerato in questo contributo che proponiamo ai lettori, don Nicola Mattia, "Non c'è orario nello scambio tra il Signore e l'uomo".

«Le liturgie del Natale del Signore nei riti latini che fanno riferimento alla Chiesa di Roma, hanno una storia antica e, per alcuni versi, anche complicata.

Nelle liturgie di questo giorno, come spesso accade nella liturgia, trovano lo spazio per divenire preghiera le circostanze storiche, culturali e antropologiche dei popoli che incontrano il cristianesimo.

La liturgia, per dirla con papa Francesco, è il luogo per eccellenza dell’inclusione.

Nel corso dei secoli le liturgie del Natale del Signore hanno convissuto con altri riti e con altre tradizioni che, appoggiandosi al mistero di Dio fatto uomo, hanno tentato di dare un sapore di eterno alla nostra quotidianità.

A Roma, nel contesto delle liturgie per celebrare la nascita del Cristo nel tempo e nella storia, incontriamo le Calende di Natale (in un contesto liturgico che non è l’attuale) e la messa della notte che il papa celebrava a San Giovanni in Laterano dopo il tramonto del 24 dicembre. Alla fine della celebrazione all’alba del giorno successivo per fare ritorno alla sua residenza, il papa, sostava nella chiesa di S. Anastasia e celebrava la messa nel “dies natalis” di questa martire romana; nascono così le messe del 25 dicembre.

Il contesto delle celebrazioni della nascita di Cristo nella carne ha dato adito anche a tante speculazioni sull’autenticità storica di questa data e, dopo le ricerche del prof. Shemarjahu Talmon dell’università ebraica di Gerusalemme, forse sarebbe opportuno rivedere anche in argomento alcuni luoghi comuni.

La questione non è certo l’orario della messa della notte; la questione reale è credere nel Natale del Signore Gesù nel tempo e nella storia.

Molte volte nella Chiesa, attraverso i riti e le tradizioni si è cercato di aiutare le comunità a divenire Icona del mistero celebrato ed è proprio nel linguaggio simbolico che trova giustificazione la messa della notte di Natale.

Dice il Vangelo di S. Giovanni nel cap. 1 ai versetti 4 e 5 che: “La vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”. Celebrare la nascita di Gesù nella notte aiuta a rendere più evidente, con un linguaggio non verbale che coinvolge in pieno non solo le persone ma il creato, quanto nel testo evangelico è scritto riguardo a Cristo – Luce.

Anche i testi della messa della notte di Natale fanno continuo riferimento alla Luce.

Preghiamo e speriamo che la luce del Natale illumini questo particolare tempo di prova che stiamo vivendo.

E’ importante notare che questa messa (quella della notte di Natale), dalla liturgia non è definita “veglia” come quella della notte del sabato santo “veglia pasquale” e della “veglia” di Pentecoste.

Ove si dovesse celebrare la Messa della Vigilia (dopo i primi vespri), già il colore liturgico è quello della festa e già si canta il Gloria. Chissà se in questo Natale particolare, per prevenire gli assembramenti, non sia il caso di valorizzare maggiormente anche questa celebrazione liturgica del Natale?

A partire dalla consapevolezza della luce che è Cristo nel mistero del Natale che si estende fino al rito delle candele della “candelora” al 2 febbraio, il Natale diviene festa della luce che, nei nostri contesti urbani si esprime nelle luminarie e nelle famiglie nelle luci dell’albero e del presepio.

Cristo nella grotta di Betlemme è la luce che si espande nel tempo e nella storia comunitaria e personale ed è la stessa luce che cantiamo alla veglia pasquale (che nel 2020 non abbiamo potuto celebrare con la presenza delle comunità cristiane. Credo sia il caso di ricordare quanta sofferenza abbiamo vissuto e offerto al Signore per l’assenza di tutte le celebrazioni e i riti pasquali e capire che meglio una celebrazione in orari differenti che nessuna celebrazione).

Il tempo che viviamo ci chiede di rivedere alcune usanze ma soprattutto ci chiede di riaffermare con più forza la nostra fede nel mistero che nel Natale celebriamo: “Per noi uomini e per la nostra salvezza (Gesù Cristo), discese dal cielo” ripetiamo in tutte le domeniche e solennità durante la messa di rito latino.

In questo tempo di pandemia, la Chiesa offre naturalmente il suo contributo alla società civile e aiutando a vivere questo tempo con gli occhi fissi su Gesù.

L’atteggiamento di disponibilità alla collaborazione con le istituzioni civili affonda le sue radici nella Bibbia dove la vita è descritta come dono di Dio dal concepimento alla morte naturale. Sempre nella Bibbia, San Paolo scrivendo al nostro San Timoteo raccomanda la preghiera per chi ci governa (1 Tm 2, 1 – 8) e la Lettera a Diogneto (seconda metà del II secolo) traccia le linee metodiche per la collaborazione.

Fermo restando che la collaborazione con le istituzioni civili per il bene comune non è asservimento e che se la pandemia dovesse essere un pretesto per aggredire la libertà di culto o meglio la libertà di esercizio della fede sanciti da tutte le costituzioni degli stati democratici e anche da enti sovranazionali, saremmo pronti a difendere i nostri diritti (a volte alcune azioni di commissioni europee fanno presagire posizioni anticristiane).

Prima di impuntarci sugli orari sarebbe più opportuno, credo, soffermarci sulla Parola di Dio che nella messa della notte di Natale ci viene donata dalla Chiesa.

La Parola proclamata, nella seconda lettura presa dalla Lettera di san Paolo Apostolo a Tito (cap. 2 versetti 11- 14) ci illumina sulle motivazioni del Natale ricordandoci che: “E’ apparsa la grazia di Dio che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà…nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo”.

A stare a questo passo biblico che da oltre mille anni è parte integrante del Natale di Gesù nei riti latini la sobrietà è elemento portante del mistero celebrato; peccato che ci sia voluto un virus per ricordarcelo.

Potrebbe essere quello del 2020 un Natale che ci viene restituito nella sua essenzialità?

Il senso del Natale del Signore, così come vissuto nella Chiesa è tutto contenuto nella preghiera di inizio messa (chiamata colletta dal latino collatio) del giorno: “O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividerla vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana”.

Questa preghiera già presente nel Sacramentario Veronese (forse del VI sec. Con testi anche del V secolo) rende preghiera il magistero del papa S. Leone Magno (papa dal 440 al 461) per questo possiamo dire che in essa la fede della Chiesa è ben espressa.

Perché questo scambio tra Dio e gli uomini si compia non c’è orario!

Scrive S. Girolamo: "Felice chi ha Betlemme nel suo cuore, nel cui cuore, cioè, Cristo nasce ogni giorno! Che significa del resto "Betlemme"? Casa del pane. Siamo anche noi una casa del pane, di quel Pane che è disceso dal Cielo”. Affermazione che oggi rifulge per la sua attualità».

Ora viviamo il tempo dell'Avvento.