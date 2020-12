«Ben venga che la Schweitzer sia perfettamente funzionante»

TERMOLI. Accoglie di buon grado la precisazione offerta dalla dirigente scolastica Marina Crema, così Pino D'Erminio, che ieri ha "difeso strenuamente" il valore dei plessi Schweitzer ed ex Nautico, ringrazia e conforta quanto ribadito dalla preside dell'istituto comprensivo sulla scuola di via Perrotta.

«Egregia dottoressa Marina Crema, la Sua rettifica al mio articolo “Nautico e Schweitzer non sono da vendere” è assolutamente benvenuta e sfata autorevolmente un’affermazione, quella della fatiscenza dei due istituti, che non è mia, ma è scritta in un documento ufficiale del Settore III del Comune di Termoli, datato 30/11/2018 e firmato dall’allora dirigente arch. Livio Mandrile, che così si esprime sullo stato dei due edifici: «L’Istituto Nautico non è staticamente idoneo, presenta un sistema costruttivo debole e labile in aggiunta ad uno scadente stato conservativo degli impianti e delle finiture; la Scuola Media Schweitzer, seppur non presenti gli stessi problemi statici del Nautico, mostra evidenti carenze nella rete impiantistica assolutamente non a norma ed uno stato conservativo mediocre delle finiture.»



I due edifici sono stati posti in vendita sulla base di queste valutazioni (pseudo)tecniche, che non sono state riviste né smentite a seguito del passaggio dalla Giunta Sbrocca a quella Roberti, che ha riproposto il medesimo documento e le medesime valutazioni della precedente amministrazione.

La ringrazio dunque del suo intervento, che – smentendo la “verità” burocratica – avvalora maggiormente la mia tesi che i due istituti non sono da vendere. Speriamo che se ne renda conto anche l’amministrazione comunale e che receda dal preannunciato proposito di inserire i due istituti tra i beni da alienare nel triennio 2021-2023, addirittura incentivandone la vendita.