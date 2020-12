Motonave Tirrenia garantirà i collegamenti con le Isole Tremiti fino al 31 dicembre

TERMOLI. Potremmo dire "a spizzichi e bocconi", ma quello che conta è la continuità dei collegamenti marittimi. Nuova ordinanza in uscita oggi dalla Capitaneria di Porto sulla tratta Termoli-Isole Tremiti, che sarà garantita almeno fino al 31 dicembre 2020. Queste le informazioni che abbiamo attinto dalla Guardia costiera. La precedente ordinanza, infatti, recava orari di partenza solo fino a ieri.

Resta sullo sfondo la vicenda legata al mancato rinnovo delle concessioni per 5 tratte che la Cin, la società armatoriale titolare delle rotte Tirrenia e della motonave Isola di Capraia, che collega il porto della città molisana alle Diomedee, col Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti che metterà a gara le tratte, tra cui proprio quella che ci interessa più da vicino.

In questo periodo tra fine autunno e inizio inverno, con festività natalizie avversate dai provvedimenti restrittivi causati dall'emergenza sanitaria Covid, si tratta di garantire l'approvvigionamento delle merci e la possibilità per i residenti isolani di andare sulla terraferma e viceversa in base alle loro esigenze.