LARINO. Condannato, ma non per omicidio stradale, ma colposo. Fu il primo molisano indagato e poi imputato di omicidio stradale dopo l'introduzione della nuova fattispecie di reato, ma secondo il Gup del tribunale di Larino, Federico Scioli, il 52enne A. M., che guidava l'auto in cui perse la vita la signora Maria Antonietta Varra, a causa di un terribile incidente avvenuto sulla statale Bifernina, poco dopo l'ex Conservificio di Guglionesi, è colpevole solo di omicidio colposo.

Il Pm Toncini aveva chiesto 6 anni di reclusione, mentre il difensore Diego Sabatino l'assoluzione oppure il minimo ella pena.Il procedimento si è svolto con rito abbreviato.Il sinistro avvenne l’11 settembre 2017.

Il commerciante campobassano era alla guida dell'Alfa 147 che si è scontrata quella domenica pomeriggio con una Fiat Panda, coinvolto anche un terzo veicolo, una Mercedes.Un impatto terribile, costato la vita alla 51enne. L'uomo fu arrestato subito, appena dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, confinato ai domiciliari. A suo carico la Procura ha contestato l'aggravante di aver condotto la 147 in condizioni di ubriachezza, secondo quanto attestato dalle analisi.

Ma proprio il metodo utilizzato per rilevare la presenza di alcol, il test delle urine e non del sangue, è stato motivo decisivo della derubricazione del reato a semplici omicidio colposo. "Con riferimento allo stato di ebbrezza alcolica, contestato dalla pubblica accusa, le indagini sono risultate carenti. Alcune ore dopo il sinistro (il check-in risale alle 20.24) il nosocomio di Termoli, su richiesta della Pg, analizzò il campione di urine dell'imputato, riscontrando una alcolemia pari a 1,56 g/l". Inoltre, "Nessuna indagine venne svolta per corroborare il dato clinico emergente attraverso ulteriori e più significativi esami, ne deriva l'insussistenza dell'aggravante". Così, il 52enne è stato condannato a 3 anni e due mesi, con la revoca della patente di guida.