TERMOLI. Come abbiamo già precisato in un altro articolo, fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, il Comune di Termoli in collaborazione con la Rieco Sud ha adottato tutte le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e della collettività al fine di contribuire al contenimento dell’epidemia.

E' previsto un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti, li operatori addetti consegnano un kit per la raccolta dei rifiuti, consistente in una scatola di cartone e 2 buste di plastica resistente per sigillare i propri rifiuti. Tali utenti devono sospendere la raccolta differenziata, inserire i propri rifiuti dentro due sacchetti, che a loro volta dovranno essere collocate all’interno dell’apposito contenitore monouso, correttamente sigillato prima del conferimento. Il ritiro avviene con cadenza bisettimanale nei giorni di martedì e giovedì, direttamente al piano dell’abitazione, dove i rifiuti vengono tempestivamente ritirati dagli operatori della Rieco Sud.

Queste sono le linee guida, ma cosa accade quando i ritiri saltano? L'immondizia Covid si accumula.

E' il caso fatto emergere dall'utenza di via delle Orchidee 7, dove i netturbini non sarebbero più passati dopo martedì 24 novembre, saltando un ritiro di martedì e due di giovedì.

«Io e la mia famiglia siamo usciti dalla quarantena 10 giorni fa - spiega il capofamiglia - ma non ancora vengono a ritirare l'immondizia che io non posso buttare nei cassonetti, vorrei sapere cosa devo fare visto che la Rieco dice di rivolgermi al Comune, il Comune dice che l'Asrem manda la comunicazione alla Regione». «La Regione invia la comunicazione di nuovo alla Rieco, ma l'unica cosa certa è che io ho ancora l'immondizia sul balcone e non so ancora per quanto tempo ancora dovrò tenerla»