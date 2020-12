Puchetti: tra i 9 nuovi contagi di Larino cinque sono nella Rsa del Vietri

LARINO. Ancora contagi nella Rsa del Vietri, lo rivela il sindaco Pino Puchetti. «Poteva essere una giornata davvero positiva per la nostra comunità. Infatti, dai dati diffusi dall'azienda sanitaria, ben 8 nostri concittadini, alcuni anche dopo diverse settimane, si sono messi alle spalle il Covid-19.

Ma purtroppo, sempre oggi, a tale dato si è aggiunto quello dei nuovi positivi: ben 9.

Leggendo i nomi dei nostri concittadini si è immediatamente capito che dei 9, 5 sono riconducibili alla Rsa del Vietri.

4 nostri anziani e un operatore sanitario sono risultati positivi al tampone rinofaringeo, eseguito nelle scorse ore dai sanitari del distretto di Termoli.

Evidentemente il virus, nonostante il trasferimento a Venafro degli altri pazienti, ha continuato a circolare in quell'ala della residenza sanitaria finendo per contagiare, stando poi alle notizie raccolte, non solo i nostri concittadini ma anche altri degenti residenti nei centri limitrofi.

Si spera che i nuovi positivi non abbiano sintomi gravi del Covid. Con ogni probabilità anche per loro sarà disposto il trasferimento a Venafro dove, lo si ricorda, altre due nostre anziane concittadine sono ricoverate da una decina di giorni.

Alla luce dei dati suddetti, attualmente in città, ci sono 43 soggetti ancora positivi. Di questi, 6 sono i nostri anziani ricoverati presso la Rsa.