Bloccati i ricoveri nel reparto di Medicina a causa di contagi, due pazienti trasferiti

TERMOLI. Pezzo dopo pezzo, l'ospedale San Timoteo di Termoli rischia di incartarsi nuovamente, come nella scorsa primavera. Per fortuna non c'è un picco di accessi, soprattutto per patologie non Covid, ma questa è soltanto l'altra metà della mela. Da oggi pomeriggio, a causa di contagi di un paio di pazienti, ora trasferiti negli ospedali Cardarelli di Campobasso e al Santissimo Rosario di Venafro, l'Asrem ha decretato il blocco dei ricoveri.

Ora si procede a fare tamponi a raffica su personale e altri degenti, che saranno smistati in altri reparti del presidio di viale San Francesco, per poi sanificare gli ambienti.

Una evoluzione negativa che speriamo non crei altri problemi a tutto il San Timoteo.