Dignità per le vittime del Covid-19, «Vogliamo la verità sui decessi»

CAMPOBASSO. Si è tenuto ieri pomeriggio l’incontro online dedicato alla presentazione del Comitato “Dignità e Verità per le vittime del Covid-19” che, nel giro di pochissimo tempo, ha visto raddoppiare il numero dei suoi iscritti (20 in due giorni). Moderatore è stato l'avvocato Vincenzo Iacovino, da sempre molto critico sulla gestione dell'emergenza sanitaria.

«Ad aprire il dibattito è stato il presidente Francesco Mancini, il quale ha esposto la finalità di questo nuovo comitato: raggiungere la verità sui decessi per dare dignità alle vittime nel Covid e alle loro famiglie tramite azioni legali collettive in tempi brevi - ha riferito Cinzia Ferrante, presidente del comitato Molisanità #L113 - si sono susseguiti numerosi interventi con le testimonianze dei familiari di pazienti deceduti presso i reparti di malattie infettive e terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Vengono denunciati episodi di estrema malasanità riassumibili nella totale mancanza di azioni atte a garantire i bisogni primari dei pazienti. (Testimonianza di Rocco Lombardi che ha perso il padre, Nadia Perrella di Bojano con madre ricoverata in una Rsa del luogo che ha stazionato 2 giorni in Pronto Soccorso, deceduta 5 giorni dopo nel reparto di malattie infettive. Ad oggi non ha ancora info sul decorso e la dipartita della madre)».

Si è proseguito con l’intervento dei rappresentati dei comitati (Aida Trentalance, delegata del dottor Italo Testa, a nome del Forum; Annarita De Notariis del Comitato Basso Molise per il bene comune; Cinzia Ferrante per Molisanità#L113), i quali hanno espresso totale appoggio al nuovo comitato per perseguire insieme l’obiettivo di una sanità pubblica di qualità per i molisani.

Ci sono state diversi interventi di natura politica che mettono in discussione la gestione dell’emergenza, sulla mancata attivazione del Vietri come Centro Covid regionale esoprattutto, si mette in discussione la veridicità dei dati trasmessi al Ministero della Salute, soprattutto quelli che avrebbero influito sul “cambio di colore” della nostra regione .

Sono state evidenziate le carenze di assistenza nei confronti di pazienti affetti da altre patologie, con la richiesta di revoca di Florenzano da direttore generale dell'Asrem.

«Si punta a raccogliere più testimonianze possibili in modo da smentire, tramite testimonianze reali, quello che viene raccontato sui media».