TERMOLI. E' approdato ieri nell'aula di Montecitorio, alla Camera dei Deputati, il tema delle vaccinazioni antinfluenzali in Molise. A intervenire è stata l'onorevole di Italia Viva, Giusy Occhionero.

"La complessità della situazione generata dalla pandemia non può giustificare le mancanze e le responsabilità del governo regionale del Molise nella gestione della campagna vaccinale contro l'influenza. Solo il 40% degli over 65 ha potuto vaccinarsi. Le ulteriori dosi necessarie non arrivano e l'inverno è alle porte. Il Presidente Toma deve garantire la sicurezza di tutti i molisani".