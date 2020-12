TERMOLI. Passioni sportive, quelle della famiglia De Luca, tre fratelli, tre discipline, tanto talento e molte vittorie.

Di Daniele, il calciatore, ci occuperemo più in là, oggi l’attenzione è focalizzata sui due più spericolati, Alessandro e Andrea, che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare per i successi conseguiti sui fuoristrada, intesi a due ruote (con e senza motore).

Il 20enne Alessandro si cimenta in sella alla sua mountain Bike, il più giovane, Andrea, poco più che tredicenne, è un astro nascente del motocross.

Entrambi si fregiano di titoli e trofei, Andrea è fresco campione regionale in Campania, ma ha prospettive lusinghiere davanti anche per categorie di cilindrate maggiori, come la 125, che è l’anticamera per prove a livello mondiale.

Alessandro, il maggiore, preferisce anche se in modo piuttosto movimentato, ammirare paesaggi e natura facendo percorsi anche scoscesi, sovente nella categoria marathon, poi vista la minore età del fratello Andrea tra una gara e l'altra si occupa anche di fare da manager del fratello, insomma i De Luca sono una coppia affiatatissima di sportivi e noi abbiamo voluto conoscerli più a fondo nella nostra rubrica Generazione social.

Le foto del servizio sono state gentilmente concesse da Adip.