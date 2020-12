TERMOLI. Parafrasando un termine giuridico, il bar Panoramik di Difesa Grande torna "in bonis". «Abbiamo seguito il protocollo alla lettera, per tutelare la salute di tutti». Con questo messaggio, i titolari dell'attività di somministrazione rendono noto che i locali sono stati tutti sanificati a dovere, che i tamponi dello staff sono negativi e che si può tornare ad accogliere l'amata clientela, dopo il periodo di stop. C'è da ricordare che in piena trasparenza, gli stessi titolari con due post distinti, prima comunicarono di essere stati sottoposti ai prelievi oro-rinofaringei, quindi la relativa positività di due dei gestori.