Stelle di Natale per sostenere l'Ail e la lotta alla leucemia, volontari in piazza

TERMOLI. Anche quest'anno, nonostante l emergenza sanitaria, i volontari dell' Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma (Ail) scendono in piazza Monumento a Termoli, nei giorni 5, 6, 7 e 8, per offrire le stelle di Natale a chi, con un contributo minimo di 12 euro, vorrà rendere questo appuntamento con la solidarietà ancora più speciale.

L' Ail Campobasso-Isernia, con sede a Campobasso, è attiva anche presso l'ospedale San Timoteo di Termoli e, ogni giorno, lavora per far sì che i pazienti molisani e i loro familiari non siano soli nella loro battaglia e che la ricerca scientifica non si fermi.