TERMOLI. In diretta dal molo del porto di Termoli per dare il giusto risalto all'iniziativa dei pescherecci della flottiglia termolese, che per la seconda volta nel giro di alcune settimane hanno fatto suonare le sirene delle imbarcazioni a tutela della incolumità dei marinai siciliani detenuti in Libia da oltre tre mesi.

Termolionline ha intervistato il presidente della Federcoopesca Domenico Guidotti, spaziando anche su altri temi inerente l'ittica, in altra sezione del porto, una delegazione della Lega, capitanata dall'assessore regionale Michele Marone e la presenza della presidente dell'associazione Armatori Pesca Molise, Paola Marinucci.