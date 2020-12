TERMOLI. Il Covid non ferma le premiazioni di “Gente di Mare”: malgrado la formula di quest’anno sia diversa, con una cerimonia più intima rispetto agli anni passati, questa mattina è andata in scena la termolesità. Nella sala consiliare del Comune di Termoli, e in diretta sulla pagina facebook dell’ente, studenti e termolesi hanno avuto il loro giusto riconoscimento.

Di seguito l’elenco di tutti i premiati e le motivazioni. Per quanto riguarda gli studenti delle scuole e dell'università premiati, gli attestati possono essere ritirati presso l'assessorato alla Cultura del Comune di Termoli, alla Torretta Belvedere, il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

MENZIONI

A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI TERMOLI

Alla A.S.D. Circolo Canottieri Termoli espressione dell’identità termolese in ambito sportivo e sociale nella disciplina della voga a sedile fisso e per aver avvicinato tante ragazze e ragazzi all’attività sportiva marinara più antica della nostra città.

Dott. Leo Parente

Personaggio importante nel mondo medico veterinario. Uomo onesto ed instancabile che ha amato il suo paese ed il suo lavoro. Amico di tanti e rispettoso di tutti.

Rocco Cannarsa

Vecchio marinaio termolese, dopo 50 anni di mare non è definito tale da quanti mari ha navigato ma da quante tempeste ha superato.

Impresa Funebre IOVINE

All’Impresa termolese che compie cento anni di attività, con l’augurio di un impegno ancora più longevo nel tempo con la consueta serietà professionalità e passione.

Dott. Angelo Malinconico

Psichiatra, direttore dei servizi per la salute mentale in Basso Molise, che si è distinto con la sua attività professionale dando lustro alla Città di Termoli sia in Italia e nel mondo con appasionata dedizione.

Luca Ciarla

Violinista, pianista e compositore termolese, è uno degli artisti più originali della sua generazione nella musica Jazz contemporanea.

Marcello Corazzini

Ex terzino sinistro giallorosso con una lunga militanza in squadre professionistiche, attualmente tecnico delle giovanili del Difesa Grande Termoli ed inoltre inserito nello staff tecnico del Valencia CF Soccer Schools Italy

Mario Leny

Espressione dell’identità termolese in ambito musicale. Artista che ha dato lustro alla sua Città nativa con appassionata dedizione.

Basso De Gregorio

Espressione dell’identità termolese in ambito sportivo, distintintosi nella disciplina delle arti marziali sia come allenatore come istruttore e ufficiale di gare internazionali.

Vincenzo Caruso

Per il fattivo contributo nella trasformazione del sistema di telecomunicazione mondiale attraverso lo sviluppo della tecnologia 5G.

Comm. Adalgiso Leone

Il Mare e la dimensione della Vela come modus vivendi, simbolo della memoria e del futuro appartengono alla sua vita. Autorevole personalità in Termoli così come nel Molise. Dotato di grande umanità.

Salvatore Cannarsa

Eri e rimarrai un pezzo della storia di Termoli, tu che amavi immensamente il mare e sorridevi alla vita

ELENCO NOMINATIVI PERGAMENE SCUOLE E UNIVERSITA’

UNIVERSITA’

AMORUSO ILENIA

BUONO MARTINA

BURZOMATO ARTURO

CAPASSO MARIAPAOLA ANNA RITA LIBERA

CAPOBIANCO TINA

COCCHIARELLA MICHELA

GALANTE ANTONELLA

LIPPOLIS DORIANA

LOGIUDICE GIOVANNI

MASTROSTEFANO GIADA

NUZZI RAFFAELLA

PAGANO LAURA

PASSARELLI MICHELE

ROMSTAIN EVELYN

SALDI STEFANIA

SALIOLA VALENTINA

SCUTTI SIMONA

SEBASTIANELLI GIOVANNA

STELLUTI GESSYCA

TAGARELLI SABRINA

VIRGILIO GIADA

VITONE ANTONELLA

ZARLENGA ANTONIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA

D’AIMMO NICOLA

LA TORRE GIULIA

SCRASCIA GIUSEPPE

TROLIO ANGELICA

CENSORI CARLOTTA

CICCARELLI MICHELE PIO

SABBRACONE GIORGIA LETIZIA

ZAPPACOSTA ELIA

CASOLINO GIOELE

SUGAMELE CARMELO

TALIA REBECCA

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGIDA

CRAVERO ILARIA

TRAVAGLINI MARCO

DI STEFANO LUCA

D’ARCANGELO MICHELE ROMAN

GALASSO FRANCESCA

GUERRA ANDREA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BOCCARDI

BORON DOMINIKA

CATERINO FRANCESCA

CORNACCHIONE GIANMARCO

DANIELE ANTONIO

DI IULIO FRANCESCA

GASBARRO LEA

MUROLO FEDERICA

MUSACCHIO MICAELA

PERELLI ANTONELLA

RUSSO LAURA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA

DE SANTIS GIUSEPPE

DE SANTIS LUIGI

DI TANNA LUCA

GARZARELLA LORIS

MIOZZI NOEMI

PASQUINI SIMONA

SANTARELLI MICAELA

SAPPRACONE DENNIS

SENZAMICI MARCO

SCUOLA SECONDARIA I.P.S.E.O.A. FEDERICO DI SVEVIA

MARANGI LUCA

TRAVAGLINI FEDERICA

FIORILLI CHIARA

MONTO’ ALESSIA

ANDRONE SANTINA

FITTI REBECCA

GABRIELE JESSICA

D’OVIDIO ALESSANDRO

FARINELLI ANASTASIA

IORIO ALESSIA PIA

PETTI LUCIA

DIA PATHE

VITULLI CARLO ANDREA

ALBO PREMIATI GENTE DI MARE

2011

Francesco Minni (dottore)

Nicola D’Anselmo (BNP)

Eugenio Miniero (Calzolaio)

2012

Luciano De Oto (dirigente Lamborghini)

Gino Casolino (commerciante)

Annita De Santis

2013

Fedele La Sorsa (giornalista)

Celestino Colonna (Fornaio)

Primo Cenci (auto officina)

2014

Suor Elvira Tutolo

G.D.F.

2015

AVIS Mario Ianieri

Enrico Sabetta (arbitro serie A Basket)

Nicolino Cannarsa

Antonio Nasti (Comandante Capitaneria di Porto)

2016

Domenico Porreca (atleta)

Carlo Vincitorio (Commerciante)

Misericordia

Carabinieri in congedo

2017

BOBO (chef)

Giacomo Caruso (ristorante da Nicolino)

Francesca De Santis (atleta)

Marco Di Meo ( D J )

SAE 112

FCA (FIAT)

2018

Guidotti (imprenditore)

Silvio Marroni (imprenditore)

Angelo Marolla (avvocato scrittore)

Giovanni Sallustio (imprenditore)

Giovanni Fabrizio (dottore)

Elda Della Fazia (dottoressa)

Oscar De Lena (storico)

Pasquale Venditti (allenatore )

Danila D’Onofrio (arbitro)

Ermanno Colonna

Luigi Petrosino (prof. Artista)

Ettore Maria Colonna

Vittoria D’Angelo

Roberta Croce

Giovanni Senatore

Antonio Recinella

Antonio Meccia

2019

Erika Pellicciotti (Campionessa danza sportiva)

Vincenzo Magnati (addestratore cani)

ASD Emozioni Latine (Critian Falcone)

Pierfrancesco Citriniti (regista televisivo)

Massimo Mastrangelo (ristoratore)

Polisportiva SS. Pietro e Paolo ( Pasquale De Filippis presidente )

Gruppo Sportivo Difesa Grande (Nunzio Cucoro presidente)

Giuseppe Marinucci (imprenditore marinaio)

Andrea Scotto Di Santolo (marinaio scomparso in mare)

