TERMOLI. Tantissime le condivisioni di ieri sull’articolo di annuncio relativo allo svolgimento della fiera mensile del primo sabato del mese in piazza Giovanni Paolo II, via America e dintorni.

Ambulanti entusiasti di tornare ad allestire stand e banchetti dopo lo stop forzato del mese di novembre dovuto alla recrudescenza dell’emergenza sanitaria.

Purtroppo per loro, non c’è stata quella presenza che caratterizzava negli anni passati la rassegna prenatalizia.

Su questo hanno sicuramente influito la pauradella gente del Covid e anche il fatto che ci siano pochi soldi in circolazione, forse anche il fatto di tardive comunicazioni di riapertura non arrivata a tutti, messi insieme tutti questi ingredienti ecco che la fiera postblocco è stata un mezzo flop.

Sono arrivati anche da fuori regione alcuni ambulanti ma qualcuno ci ha detto di non aver nemmeno ammortizzato le spese per il gasolio sostenute per venire qui.