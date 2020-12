TERMOLI. La giornata mondiale del suolo, con lo slogan “Mantieni vivo il suolo, proteggi la biodiversità del suolo” èil nuovo slogan per la giornata mondiale del suolo, WorldSoilDay 2020. Un momento per porre l’attenzione sull’importanza di mantenere il suolo sano e vivo, essendo elemento essenziale dei servizi ecosistemici che garantiscono il benessere dell’uomo. Produzione agricola, produzione di biomassa forestale, filtrazione e purificazione delle acque, stoccaggio e sequestro del carbonio, regolazione del clima sono solo alcuni dei servizi ecosistemici in cui è coinvolto e una sua qualsiasi alterazione si ripercuote in modo drammatico e spesso irreversibile su di essi. Aumenta quindi la consapevolezza che il suolo è una importate risorsa non rigenerabile, in quanto ci vogliono migliaia di anni per creare 1 cm di suolo fertile, ma bastano pochi decenni per distruggerlo. Si consideri che solo nel suolo risiede il 90% della biodiversità dell'intero Pianeta. Per capirne la complessità basti pensare che poche decine di grammi di suolo possono contenere diversi miliardi di batteri, centinaia di chilometri di ife fungine, decine di migliaia di protozoi, migliaia di nematodi, alcune centinaia di insetti, vermi e radici di piante. Quindi aumentano le iniziative che hanno proprio l'obiettivo di, ridurre il consumo di suolo e contrastare la perdita della sua biodiversità. Proprio dal concetto di “Suolo e Terra viva” nasce un progetto importante per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema fondamentale: la Terra e il suolo come punti di incontro di saperi: tra arte, poesia, scienza e letteratura, un substrato fertile su cui far nascere una nuova consapevolezza di vita. Tutto questo in un libro dal Titolo “La Vita del Suolo e il Suolo della Vita”, a cura di Vincenzo Michele Sellitto, e pubblicato da Al Segno di Fileta, marchio editoriale scientifico molisano. Un progetto ambizioso, quindi, quello di porre l’attenzione e di dare gli strumenti su cui trarre spunti e progetti futuri sull’importanza del suolo e la sua tutela.



Una iniziativa tutta rotariana, che parte dal Molise con entusiasmo, proprio dal Club Rotary di Temoli che ha fatto suo questo progetto e ha supportato proprio in occasione della giornata nazionale del suolo.

Infatti da sempre i rotariani sono impegnati proprio nella divulgazione dei temi legati all’ambiente che oggi si declinano maggiormente nei cambiamenti climatici che mettono a rischio interi ecosistemi. Un esempio della capacità di fare rete e trovare energie e sinergie per non trovarci impreparati alle sfide del futuro è una prerogativa del Rotary. Infatti l’iniziativa ha coinvolto attivamente oltre i giovani del Rotarct Termoli, anche i RC Hatriaticum Piceno Roseto, RC Lanciano – Costa dei Trabocchi, RCAncona 25-35, RC Campagna Valle del Sele, RC Afragola Frattamaggiore Porte di Napoli, RC Acerra-Casalnuoo "A. Montano",RC Nola Pomigliano D'Arc e RC Valle Telesina.

La Vita del Suolo e il Suolo della Vita”, è un’iniziativa che si concretizzata grazie coinvolgimento di autori provenienti anche dal mondo dell’università e della ricerca con contributi di alto valore scientifico ed umanistico. Il fil rouge dell’ opera, che si divide in due contenuti: “Effetto Suolo” ed “Effetto Terra”, sono delle emozionanti poesie, inedite, che si intrecciano in modo sublime con concetti più scientifici, tecnici e storici che immergono il lettore in un viaggio metafisico in cui la bellezza dei paesaggi molisani ne fanno da incantevole cornice. Il suolo quindi contamina e ci da vita. Il suolo visto sia dal punto di vista dell’anima che quello più concreto e puntuale della ricerca, il suolo è energia. Il tutto perfettamente completato dalla cornice grafica di Sonia Miele e il contributo fotografico della prof. Rossana Vaudo.

Il libro è distribuito - sia in formato ebook che cartaceo – a fini non commerciali, e i proventi delle eventuali donazioni saranno devoluti a iniziative benefiche. IL libro è consultabile al seguente link

L’opera è infine patrocinata dal comune della città di Termoli, dell’ordine degli agronomi del Molise e dal Centro di Ricerca “Lo Stilo di Fileta”, ente riconosciuto da MIUR e Commissione Europea, nonché polo didattico dell’Università degli Studi eCampus, diretto dal prof. Antonello Fabio Caterino, che ha contributo all’opera in questione anche con un suo breve saggio. “Lo Stilo di Fileta” è un polo di eccellenza europeo – made in Molise – nel settore dell’informatica umanistica, ed è partner di prestigiosi dipartimenti e istituti nazionali e internazionali.

Illibro è consultabile al seguente link https://fileta.hypotheses.org/1711