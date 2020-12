Contagi allo stabilimento Fca, solo due i casi nell'ultima settimana

TERMOLI. Con la comunicazione delle ferie natalizie e le sospensioni produttive allo stabilimento Fca nel periodo a cavallo tra vecchio e nuovo anno. Un 2020 che passerà agli annali anche con novità di carattere aziendale forte, vista l’ormai imminente fusione tra Fiat e il gruppo transalpino Psa, che darà vita al player globale Stellantis.

Sfide di competitività in cui lo stabilimento di Termoli, con la sua logica pluri-prodotto, cercherà di fare sempre la sua parte, come dimostrano i volumi produttivi in aumento legati alle commesse provenienti dal Nordamerica, specie sul motore T4. Intanto, scendono di due unità i positivi attuali tra i lavoratori Fca, anche se ci sono stati anche due nuovi casi negli ultimi 7 giorni. Attualmente i casi positivi attuali sono 19, con 31 quarantene fiduciarie dei lavoratori. I nuovi contagi riguardano un operaio del montaggio a motore T4 e un impiegato dell’ufficio analisi lavoro.

Inoltre, rende nota la Rls della Fim-Cisl, «Vi informiamo che visto il persistere dell’emergenza Covid le auto che non sono del gruppo Fca saranno ammesse solo nel parcheggio principale di T1, resta per ora il divieto di accesso al parcheggio T3».