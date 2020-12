Carenza dei medici del 118, l'Asrem avvia la ricerca

TERMOLI. Il patologo clinico Giancarlo Totaro, aderente Fimmg-118, sulla carenza di medici dell’emergenza sul territorio. «Con delibera 4415 del 2 dicembre 2020 l’Asrem ha individuato 25 zone carenti delle sedi del 118 riferite al mese di settembre ed ha avviato l'iter per la ricerca dei medici a tempo indeterminato. Ma perché tantissimi medici stanno lasciando il 118? Grandi rischi, stipendio basso e scarso prestigio, questi sono i problemi per cui moltissimi medici stanno lasciando ed intendono lasciare il 118. E' ora di mettere mano al portafogli per ricompensare questi medici che ogni giorno rischiano la vita in qualunque condizione.

E' ora di rivedere urgentemente gli accordi collettivi regionali o fare provvedimenti che riconoscano urgentemente a questi medici la giusta e congrua retribuzione, altrimenti veramente si rischia di dover ridimensionare il servizio di emergenza urgenza. Al 118 mancano circa 30 medici titolari ed altri appena le condizioni personali lo consentiranno opteranno per passare ad altri servizi territoriali. Praticamente circa il 30 % di medici impegnati nelle Uot della regione. Forse sarebbe il caso di aprire ad una maggiore considerazione per questi medici impegnati in un servizio di vitale importanza e su cui ricadono pesantemente anche servizi aggiuntivi legati all'emergenza Covid.

Si pensi agli incentivi sostanziosi dati ai medici dipendenti per le prestazioni aggiuntive quantificati nell'ordine anche di centinaia di ore aggiuntive mensili pagate a 60 euro l'ora (anche oltre i limiti massimi di orario settimanale consentito) mentre nulla viene riconosciuto a questi medici impegnati ogni minuto in un lavoro pericolosissimo. Bisogna trovare una soluzione incentivante anche per i medici del servizio di 118 affinché si interrompa l'emorragia di professionisti che da decenni svolgono il servizio senza alcun riconoscimento di carriera prima che la situazione porti alla necessità di ridurre il numero di sedi del 118» .