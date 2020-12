TERMOLI. Inizia una nuova rubrica settimanale dedicata alla cucina termolese che abbiamo chiamato "Termoli....in padella", una rubrica dove noi ci rechiamo in casa di chi ha ancora maestria nella cucina tradizionale termolese.

Ci spiegheranno, prepareranno e cucineranno una tipica ricetta della nostra città.

Oggi abbiamo iniziato andando a trovare la signora Lucia Marinaro, che abita nel cuore della vecchia Termoli in via Vico Duomo VI, dove a pochi metri ci sono la Cattedrale e dall'altra ha il faro che quando è acceso gli illumina le camere di casa.

Lucia Marinaro ci ha preparato un piatto tipico del popolo marinaro termolese, U' Pappone, una pietanza creata dai marinai che risale alla notte dei tempi, ed è la dimostrazione di creare un piatto pure gustoso con quello che si a disposizione al momento.

I marinai che stavano per settimane intere per mare, in qualche modo dovevano pure mangiare, e allora si dovevano ingegnare per mangiare qualcosa ed ecco che hanno creato u' pappone, un piatto gustoso da leccarsi i cosiddetti baffi.

Un piatto non difficile e con ingredienti altrettanto facili da reperire: cipolle, peperoni da soffriggere, naturalmente il pane duro, poi pesce le razze, cicale, pannocchie, triglie, merluzzetti, scorfani, razze, cozze e lupini, gallinelle, seppioline si possono aggiungere tutte queste componenti, ma Lucia ce lo ha fatto in modo più semplice possibile con cicale, razza e “occhialine”, pane raffermo e tostato, cipolle e peperoni e noi lo abbiamo gustato anche per voi. Buon Appetito.