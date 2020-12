Erano quattro amici al bar in Piazza Monumento

TERMOLI. In parte abbiamo parafrasato il noto titolo della canzone di Gino Paoli. E, quasi a compenso della sfacciata imitazione, aggiungiamo il dove ed il quando. I quattro amici erano in Piazza Monumento nel periodo del Molise colorata di giallo.



I quattro sono seduti attorno ad un tavolino. Chiacchierano abbastanza ad alta voce da carpire, da parte mia, pezzi di conversazione e capire che sono locali. Ma non è interessante il tema dei loro dialoghi, mentre lo è il rilevare che non indossano la mascherina e più volte, con il movimento del corpo o della testa la distanza interpersonale diventa inferiore al metro di sicurezza, al tempo del Covid.

Situazione che, di lì a poco, da intermittente ed aperiodica diventa purtroppo continua. Infatti, dopo circa un quarto d’ora, arriva un quinto amico. Che, dopo essersi tolta la mascherina, appoggia la bici ad un pilastrino, mi chiede con estrema educazione utilizzando addirittura il condizionale“potrei prendere questa sedia?” che era vuota al mio tavolo, s’inserisce nel gruppo riducendo così in maniera definitiva la distanza salvifica del metro.

Dopo circa mezz’ora il cameriere, nel ruolo di reminder, invita tutti con tono deciso che non ammette eccezioni,a lasciare liberi i tavoli data l’approssimarsi dell’ora di chiusura.

I quattro amici, diventati cinque, rispettosi dell’invito si alzano e prontamente calzano tutti la mascherina. Dopo i saluti, ognuno prende la propria strada.

Quanto sopra descritto ci porta facilmente al quesito: i quattro amici (più uno) sono complici o nemici del Covid? E’ evidente che, se pur in tempi diversi, essi sono su entrambe le posizioni . Un doppio schieramento che in prima battuta sembrerebbe ambiguo, soprattutto nel confronto con i negazionisti che hanno, se pur folle, una cieca ed unica visione: il Covid non esiste. Eppur questi giovani di scolarità universitaria (dedotto dal lessico utilizzato) hanno questa strana ambivalenza: nemici ed anche complici del Covid.

Infatti essi, nell’indossare prontamente le mascherine appena si accingono ad abbandonare il tavolo ed il bar, denunciano in silenziosa evidenza la loro adesione alla lotta al Covid.

In precedenza, invece, seduti al tavolo in convivialità, in amicizia, in conversazione, senza utilizzare la mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza, denunciano la loro complicità con il Covid. Infatti senza i due strumenti di difesa (mascherina e distanza) lasciano che il Covid possa avanzare. Come se i soldati posti sulla riva italiana del Piave per fronteggiare gli Austriaci improvvisamente avessero abbandonato le armi e la posizione di trincea ed inerti avessero lasciato avanzare il nemico.

Ci chiediamo: è possibile che alcuni giovani ( e non solo) non si rendano conto che il Covid non conosce la “ricreazione, il break , l’intervallo” e similari periodi di tempo in cui noi umani ci rilassiamo mentre lui l’Invisibile è attivo h 24 e 7/7? E quindisempre in agguato e pronto ad entrare in azione?

E’ pur probabile che nessuno dei quattro amici fosse positivo,ma è pur possibile che qualcuno fosse asintomatico. E quindi, senza mascherina e senza distanza di sicurezza, potesse dare al virus l’opportunità di diventare ospite presso uno degli amici.

Il problema è che le situazioni amicali (come quella prima descritta) sono tantissime, ad ogni latitudine del paese, e di continuo: giorno , sera e notte. E non solo durante la movida.

Ne consegue la tragedia a tutti nota, generata per ignoranza o per superficialità o perché quando si è tra amici crediamo di essere forti ed imbattibili di fronte a qualunque cosa, anche se ha il nome di Covid 19 .

Per concludere. A parte l’arrivo prossimo del vaccino ( ma necessita che esso sia distribuito ad almeno l’80% della popolazione perché si possa affermare di morte certa del virus) occorre considerare che i creatori di situazioni favorevoli al virus (come i 4 amici al bar) sono tanti. Ma sempre pochi rispetto all’intera popolazione. Ed allora cosa si può fare per evitare che così pochi possano danneggiare così tanti nella salute e nel’economia?

Luigi De Gregorio