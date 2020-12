TERMOLI. Acceso sabato pomeriggio, alle 17, presso il porto turistico Marina di San Pietro, quello che ormai è diventato tradizione da 5 anni a questa parte, l'albero natalizio di circa 3 metri e mezzo che troneggerà nel piazzale per tutto l’arco delle festività fino all’Epifania.

Come sempre l'ideatrice è la signora Christelle Cornu francese di origine, ma sposata e residente a Termoli da diversi anni.

Un vulcano d'idea lei che nel suo intimo è un artista a tutto tondo, disegnatrice, pittrice e creatrice di opere davvero sopraffine.

Questo albero che lei ha da 5 anni creato per la gioia non solo dei piccoli, ormai è diventato un tradizionale appuntamento che ci ricorda mai come quest'anno visto quello che stiamo passando, che c'è bisogno della tradizione natalizia per cercare di restituirci a noi tutti un po' di serenità. Assieme a Christelle hanno lavorato alla realizzazione dell'albero i ragazzi del Centro socio-lavorativo e molto del lavoro fatto per la realizzazione è stato fatto al centro presso la sede del Csm Asrem.

Quest'anno ci ha confidato la stessa Christelle che proprio a causa della pandemia, non sapeva se farlo perché non trovava collaboratori, poi alla fine tutto è riuscito grazie anche alla collaborazione della direzione del Sottovento e i ragazzi della Marinucci Yacthing, tutto realizzato negli ultimi 15 giorni.

Lo stile dell'Albero di quest'anno s'ispira a quello del Bohemian chic, già da un po’ di tempo sulla cresta dell’onda, perché si tratta di uno stile sempre attuale che non si rifà necessariamente alle ultimissime tendenze fashion, ma a tendenze vintage, folk e retrò che restano sempre attuali.

E’ uno stile difficile da definire, perché può essere soggetto a numerosi riadattamenti e variazioni e lascia spazio alla libertà d’espressione e alla personalizzazione. In conclusione, riferendoci ai bambini i quali possono scrivere la loro letterina per Babbo Natale e portarla al banco della posta di Babbo Natale accompagnati dai genitori e cosi spedirla in attesa poi dell'arrivo dello stesso Babbo vestito di rosso che porterà i regali richiesti, tutto questo si potrà fare fino a Natale.