Trasferiti nella notte altri 8 ospiti dalla Rsa del Vietri al Santissimo Rosario

LARINO. L’insorgere di nuovi contagi alla Rsa del Vietri, resi noti due sere fa dal sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, ha indotto a un secondo massiccio trasferimento di anziani ospiti all’ala Covid dell’ospedale Santissimo Rosario di Venafro, completato nella notte scorsa. Sono 8 i pazienti trasferiti, che vanno a rendere pieno il reparto venafrano.

Intanto, dopo la conferma della negativizzazione, due degenti precedentemente trasferiti da Larino a Venafro sono tornati alla Rsa del Vietri.

Da procedura trascorreranno un periodo transitorio all’Udi per poi tornare nella residenza sanitaria. Giovedì altro controllo (tamponi) prima a Venafro e poi a Larino. Procedure ferree – volute dal direttore del distretto Giovanni Giorgetta – per ripristinare le condizioni ottimali sia per gli ospiti che per il personale.