Da mercoledì in Molise zona gialla plus: misure su trasporti, spostamenti e scuole

CAMPOBASSO. Otto regioni e una provincia autonoma tornano gialle, il Molise - come già fatto nelle scorse settimane dal Veneto di Luca Zaia - diventerà zona gialla plus, o semi arancione.

E’ quanto ha confermato oggi a TeleRegione, in una intervista, il Governatore Donato Toma, poiché l’indice di contagio Rt monitorato nell’ultima settimana di novembre a 1,37, il più alto del Paese è considerato rischioso, “abbastanza elevato”, dallo stesso presidente della Giunta regionale del Molise.

Non sarà una zona arancione classica, ma ci saranno restrizioni in tre campi. L’ordinanza è attesa per le prossime ore ed entrerà in vigore da mercoledì 9 dicembre.

«Adotteremo misure più restrittive, simili alla zona arancione, ma senza intaccare le attività produttive e il commercio- fa sapere Toma – riguarderanno la scuola, i trasporti pubblici e i trasporti privati, nonché i rientri da chi è fuori dai confini regionali. Dobbiamo abbassare l'indice di contagio, che è abbastanza elevato, limitando gli spostamenti nei mezzi pubblici solo per motivi legati alla sanità, al lavoro e all’urgenza, spostamenti contingentati anche per le auto private, dove dovranno esserci distanziamenti.

Per i rientri da fuori regioni limiteremo quelli non crinati, ossia privi di tampone negativo. Tutto questo non intaccherà le attività economiche e commerciali, esercenti e imprenditori stanno già affrontando grosse difficoltà e si sono adeguati alle norme anti-Covid.

Per questo la nostra leva si basa sulla necessità di evitare assembramenti e spostamenti. L’ordinanza entrerà in vigore il 9 dicembre, la stiamo completando per renderla organica e strutturata.

Ultimo capitolo, quello delle scuole, non introdurremo misure restrittive sulla scuola dell’infanzia, vorremmo dare anche la facoltà ai sindaci di tenerle aperte, ma l’ordinanza prevedrà la chiusura degli altri ordini e gradi per 14 giorni».