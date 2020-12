TERMOLI. Il maltempo che ieri ha caratterizzato la prima domenica di dicembre ha un po' minato alla base l'iniziativa assunta da diversi commercianti del centro storico termolese, che hanno deciso di aprire i negozi nel giorno festivo, e così faranno in questo periodo prenatalizio.

L'avevamo annunciato sabato, dopo la comunicazione avuta da Maurizio Giamberardino, punto di riferimento della categoria in questa delicata fase autunnale, sfociata nella protesta del 16 novembre scorso e nelle istanze avanzate alla Regione Molise.

Spirito di rinnova coesione e voglia di fare squadra stanno comunque emergendo e cementando il comparto che nel 2020 ha sofferto come non mai la crisi economica dovuta a pandemia e conseguenze lockdown, come evidenziamo anche nelle nostre rubriche e nei programmi, ">vedi Io scelgo Termoli, che tornerà mercoledì prossimo alle 19.

Trend molto tranquillo quello di ieri, ci ha riferito lo stesso Maurizio. Proprio a causa del maltempo la mattina è stata quasi proibitiva, qualcosa in più si è visto di pomeriggio, ma l'auspicio è di condizioni climatiche migliori nelle prossime giornate festive, anche se Giamberardino ha registrato con preoccupazione, come l'intera categoria, le notizie che giungono dalla Giunta regionale, nonostante le misure in arrivo non riguardino direttamente le attività economiche, ma potrebbero comunque impattarvi negativamente.