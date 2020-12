TERMOLI. Il trasferimento da via Inghilterra a via Montecarlo per i commercianti ittici di Termoli non ha rappresentato una evoluzione che li stia soddisfacendo molto.

Per la seconda volta in alcune settimane, un loro portavoce, Luciano Germinario, che non ha certo bisogno di presentazioni, ha voluto affermare mediante Termolionline la propria opinione sulle criticità esistenti, spaziando sulle difficoltà attraversate e affrontate in questo anno così travagliato, dove la crisi economica dettata dalla pandemia si aggiunge a situazioni peculiari.