Mobbing e assenteismo, la battaglia di Matteo Pio Ciavarella: «Vogliamo verità e giustizia»

LESINA. La folta componente dauna della nostra città ci sta spingendo a offrire informazione e notizie che riguardano anche l’alta Puglia, come avviene per la vicenda che vede in primo Piano Matteo Pio Ciavarella, dipendente del Consorzio di Bonifica della Capitanata di Lesina.

A Foggia, con non poche traversie, è ai nastri di partenza un processo penale che vede il Ciavarella nella veste di parte lesa, poiché ha denunciato di essere stato vittima di mobbing da parte dei colleghi.

Alla base del dibattimento le accuse di emarginazione da parte di “furbetti del cartellino”, che dovranno rispondere di truffa aggravata per un presunto assenteismo dai propri luoghi di lavoro”.

Udienze fissate già il 29 novembre e il 3 dicembre, ma poi aggiornate per motivi tecnici, con cambi di orario e di giudici.

Come ha riferito la stampa locale pugliese, si è giunti a processo dopo una attività d’indagine delle Fiamme gialle di San Severo. Matto Pio Ciavarella dopo aver denunciato i colleghi è stato anche licenziato, per poi venire reintegrato. Lui era il custode dell’impianto sul Lago di Lesina e in prima battuta pagò di persona, col posto di lavoro, la presenza di telecamere non autorizzate, poi richieste dalla Procura.

«Vogliamo verità e giustizia», afferma lui stesso, l'udienza ora è calendarizzata per il 18 dicembre.