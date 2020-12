TERMOLI. «Strega comanda colore... giallo pus», arriva la reprimenda dem, a firma di Nicoletta Emola Bartollino, componente della direzione di Circolo del Pd di Termoli.

«Breve storia di un Molise assai malconcio ... Nella mattinata di domenica 6 dicembre il “nostro” presidente della Regione, con le sue parole ci “rassicura “. A breve una nuova un’ordinanza! Termini come restrizioni, stop di 14 giorni per le scuole, limitazioni agli spostamenti sia per il trasporto pubblico sia privato ed ecco che saremo una zona arancione - ma non troppo e sicuramente più di gialla ! Sembra uno scherzo, invece è proprio la realtà, così noi Molisani ci ritroviamo ancora una volta nel caos, confusi e preoccupati. È paradossale che solo nella giornata del 6 dicembre i vertici della Regione Molise si rendano conto che abbiamo l’ indice RT elevato o meglio siamo la regione con l’indice RT più alto d’Italia. In Molise a quanto pare non si gioca solo a strega comanda colore ma anche a tombola ... “tiriamo numeri a caso” ... in effetti Natale sta arrivando ! Questo è un momento difficile, abbiamo bisogno di certezze e non di ipotesi, abbiamo bisogno di ospedali COVID , abbiamo bisogno di curare tutti i malati con patologie croniche urgenti ed oncologiche, insomma abbiamo il diritto alla cura oltre che il pieno diritto di sopravvivere alla pandemia. In Italia non abbiamo un piano nazionale aggiornato per gli eventi pandemici. Ad oggi quello che ci chiediamo è:”la nostra regione Molise ha un piano Pandemico regionale ? dov’è ? “ La risposta la sappiamo tutti, non esiste. Possediamo strutture per curare malati, posti in terapia intensiva sufficienti (?) e montiamo tende per l’emergenza COVID! Strano! . Davanti all’avanzata dei contagi, l’unica manovra di sicurezza che si attua è la chiusura delle scuole e la limitazione dei trasporti pubblici e privati.

Eppure non si tiene conto degli assembramenti della prima fiera del mese, delle affollate passeggiate lungo il corso di Termoli e non si pone freno alla superficialità dei pochi che continuano ad assaltare i centri commerciali. Caro Presidente Toma, cerchiamo di prevenire per tempo e di non essere ingoiati dal vortice della noncuranza. Tutti noi cittadini molisani abbiamo bisogno di sicurezze e di chiarezza. Si può andare a fare spesa nei mercati e non si può andare a scuola ? Doveroso dare vantaggio ai pubblici esercizi, che hanno subito un grave danno e di conseguenza una crisi economica pesante, ma non dimentichiamoci che scuola e trasporti contribuiscono all’economia del territorio, tanto quanto gli esercizi commerciali. Rivendichiamo una politica dell’efficienza e mi appello non solo al presidente della regione, anche al nostro Sindaco Roberti nonché Presidente della Provincia: come è possibile che dopo mesi che siamo sotto assedio del Covid-19 per fare tamponi bisogna aspettare assembrati in fila, sotto il maestrale e senza distanze di sicurezza ? Non è bastato averci arrostito sotto il sole di luglio? Ora anche il gelo dell’inverno. Ma i Termolesi, si sa, sono nati per soffrire... Il nostro amato Molise naviga in un caos generale ormai da troppi, e sottolineo troppi, mesi. Termoli è affondata nel silenzio. Ci si restituisca fiducia, chiarezza e coerenza. Anche attraverso la prossima ordinanza , che vogliamo sperare metta davvero i cittadini al centro dell’azione politica».

Intanto, l'ordinanza è attesa per oggi.