Un altro paziente positivo in Medicina e trasferito dal San Timoteo

TERMOLI. La morte di un 48enne, vittima del Covid e di patologie pregresse, ha destato clamore notevole a Termoli. E’ il più giovane a essere sconfitto dal coronavirus in Molise da marzo a oggi e ancora una volta a pagare il tributo più alto è un nostro concittadino, anche la prima vittima in assoluto fu termolese, l’82enne Salvatore Cannarsa, ricordato a Gente di Mare sabato scorso.

Da sottolineare anche come 4 dei sei decessi di ieri riguardano il basso Molise, lutti che hanno riguardato Montecilfone, Larino e Montenero di Bisaccia. Il 48enne ha cessato le sue sofferenze nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli del capoluogo. Sul fronte dei contagi, dei 52 maturati ieri 7 sono stati in città, altri sono stati rinvenuti a Guardialfiera (2), Larino (2), Petacciato (2), Rotello (1), San Martino in Pensilis (1).

Novità anche dal reparto di Medicina generale dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove persiste il blocco dei ricoveri. per fortuna l'accesso in viale San Francesco è moderato e non ci sono picchi di emergenze.

Un altro paziente, di sesso maschile, è stato trovato ieri positivo, si tratta di un anziano, ed è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli nel tardo pomeriggio, fuori dal bollettino dell’Asrem, che ieri indicava nessun trasferimento o ricovero in Molise, sarà censito nella comunicazione odierna.

Inoltre, interviene il patologo clinico Giancarlo Totaro: «Ancora contagi Covid al San Timoteo. Uno dei ricoverati contagiati necessitevole di cure a bassa intensità presso il reparto di medicina del San Timoteo di Termoli viene trasferito a Venafro con un ospedale Vietri a due passi desolatamente inutilizzato. A Venafro è possibile ricoverarli mentre a Larino non è possibile. Perché? Se qualcuno sa dare delle spiegazioni tecniche convincenti ,che alla maggior parte delle persone umili sfugge, per cui Venafro avrebbe i requisiti che Larino non ha dovrebbe elencarle e motivarle con la massima chiarezza. Signor Commissario le sembra congrua questa che appare come una chiara discriminazione dove gli ammalati del basso Molise devono essere portati a Venafro con tutti i problemi connessi?

E' possibile conoscere le differenze di due presidi territoriali, Larino e Venafro, che sulla carta risultano essere classificati allo stesso modo?»

Questo il quesito posto dal medico e sindacalista Fimmg-118, in relazione al caso pubblicato ieri.